Подозреваемых в убийстве свободовца Щербины вернули в СИЗО: решение суда

Киевский апелляционный суд отправил под стражу двух обвиняемых по делу об убийстве 34-летнего добровольца из "Свободы" Алексея Щербины в октябре 2022 года. Ранее Леонид Игнатенко и Игорь Котырло получили возможность выйти из СИЗО под залог в размере 805 200 грн.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Киевской городской прокуратуры в четверг, 7 сентября. Таким образом, апелляционный суд отменил решение Голосеевского суда, которое было принято 14 августа.

Голосеевская окружная прокуратура Киева подавала апелляцию на это решение.

"Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум обвиняемым, которым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия по делу о преднамеренном убийстве добровольца ДФТГ во время дорожного конфликта", – говорится в сообщении.

Отметим, что Вячеслав Вильцанюк, которого обвиняют в том, что он произвел смертельный выстрел, находится в СИЗО.

Заместитель председателя ВО "Свобода", военный Андрей Ильенко отметил, что отправить Леонида Игнатенко и Игоря Котырло под стражу просили десятки военных, которые приехали с фронта специально на заседание.

"Апелляционный суд отменил решение Голосеевского суда и вернул подозреваемых в убийстве добровольца Алексея Щербины обратно за решетку. Спасибо раненым бойцам и тем, кто свой выходной на ротации просидел в суде", – написал он на своем канале в Telegram.

Как писал OBOZREVATEL:

– в Киеве 21 октября произошел конфликт на дороге, обернувшийся убийством: компания из автомобиля Lexus выстрелила в военного и скрылась. Погибшим оказался доброволец ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

– У военного остались жена и маленький ребенок, а также 11-летняя дочь от первого брака.

– Причиной убийства Щербины стало его замечание водителю Lexus из-за неправильной парковки. Находившиеся в автомобиле два спортсмена и бизнесмен из Днепра начали словесную перепалку и драку, которая закончилась выстрелами.

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