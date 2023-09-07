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Подозреваемых в убийстве свободовца Щербины вернули в СИЗО: решение суда

Ольга Липич
Общество
2 минуты
5,5 т.
Подозреваемых в убийстве свободовца Щербины вернули в СИЗО: решение суда

Киевский апелляционный суд отправил под стражу двух обвиняемых по делу об убийстве 34-летнего добровольца из "Свободы" Алексея Щербины в октябре 2022 года. Ранее Леонид Игнатенко и Игорь Котырло получили возможность выйти из СИЗО под залог в размере 805 200 грн.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Киевской городской прокуратуры в четверг, 7 сентября. Таким образом, апелляционный суд отменил решение Голосеевского суда, которое было принято 14 августа.

Голосеевская окружная прокуратура Киева подавала апелляцию на это решение.

Подозреваемых в убийстве свободовца Щербины вернули в СИЗО: решение суда
Подозреваемых в убийстве свободовца Щербины вернули в СИЗО: решение суда

"Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум обвиняемым, которым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия по делу о преднамеренном убийстве добровольца ДФТГ во время дорожного конфликта", – говорится в сообщении.

Подозреваемых в убийстве свободовца Щербины вернули в СИЗО: решение суда

Отметим, что Вячеслав Вильцанюк, которого обвиняют в том, что он произвел смертельный выстрел, находится в СИЗО.

Заместитель председателя ВО "Свобода", военный Андрей Ильенко отметил, что отправить Леонида Игнатенко и Игоря Котырло под стражу просили десятки военных, которые приехали с фронта специально на заседание.

Подозреваемых в убийстве свободовца Щербины вернули в СИЗО: решение суда

"Апелляционный суд отменил решение Голосеевского суда и вернул подозреваемых в убийстве добровольца Алексея Щербины обратно за решетку. Спасибо раненым бойцам и тем, кто свой выходной на ротации просидел в суде", – написал он на своем канале в Telegram.

Как писал OBOZREVATEL:

– в Киеве 21 октября произошел конфликт на дороге, обернувшийся убийством: компания из автомобиля Lexus выстрелила в военного и скрылась. Погибшим оказался доброволец ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

– У военного остались жена и маленький ребенок, а также 11-летняя дочь от первого брака.

– Причиной убийства Щербины стало его замечание водителю Lexus из-за неправильной парковки. Находившиеся в автомобиле два спортсмена и бизнесмен из Днепра начали словесную перепалку и драку, которая закончилась выстрелами.

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