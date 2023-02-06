Получили десятки обращений: в МИД Украины ответили, были ли украинцы в зоне землетрясения в Турции

В связи с разрушительным землетрясением, произошедшее в центральной Турции и унесшее жизни более 1000 человек, могли пострадать и граждане Украины, которые территориально находились в эпицентре стихийного бедствия. В Министерство иностранных дел поступило уже 24 обращения от их родственников, которые пытаются найти своих близких, не выходящих на связь.

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Об этом сообщил спикер министерства Олег Николенко у себя на Facebook. Он подчеркнул, что контроль за ситуацией взял на себя лично глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"В посольстве Украины создан оперативный штаб. Также привлечены возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии. Дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами. Поисково-спасательные работы продолжаются", – указано в сообщении.

Николенко подчеркнул, что информации об украинцах среди погибших по-прежнему нет. Любые данные о местонахождении граждан нашей страны, полученные от турецких официальных лиц, будут немедленно переданы их семьям в Украину.

"Напоминаю, что для получения помощи следует обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98. Действует также "горячая линия" МИД Украины: +380 44 238 15 88", – заключил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкое землетрясение в ночь на 6 февраля привело к разрушению дома в эфире прямого включения.

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