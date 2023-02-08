В Турции во время землетрясения пропали украинцы: родные ищут маму с детьми и молодую девушку

В Турции во время землетрясения пропали украинцы. Они не выходят на связь с родными и об их судьбе ничего не известно. Близкие говорят, что в Турции недостаточно спасателе, а главное – техники, поскольку многие дороги в этой зоне разрушены.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Просят земляков помочь в разборах завалов

Третьи сутки не выходит на связь 27-летняя украинка Илона Синица. Девушка была в городе Искендерун, район Хатай, улица Йелкен.

"Она жила в Турции, находилась в квартире со своим парнем и его мамой. Об этом нам сообщила родственница парня", – говорит сестра Илоны Наталья.

По словам турецкой родственницы в этом городе не ведутся спасательные работы, все объезжают это место. Возможно, потому что завалены дороги.

Есть фото развалин 3-этажного здания, под обломками которого находится Илона. Уже идут третьи сутки, если люди живы, то они находятся там без воды, погода холодная.

Родные обращаются к украинцам, которые могут находиться в Турции, в том районе, чтобы они пришли на помощь, помогли разбирать завалы, чтобы спасти Илону.

Пропала целая семья

Также нет связи с семьей из Запорожья. 46-летняя Юлия Петрова и ее сыновья: 10-летний Захар Гладкий и 5-летний Матвей Гладкий.

Семья в апреле приехала в Турцию спасаясь от войны. Глава семьи военнослужащий, он ранен и сейчас находится в госпитале.

Мама с сыновьями жили в городе Антакья, снимали квартиру на 2 этаже жилого комплекса "Ренисанс резиденс" в 3 блоке. На 7 этаже жила тетя Юли, тоже с Украины. Пока никаких данных о них нет.

"Туда сейчас поехала двоюродная сестра Юли, она обходит госпитали и больницы, но их еще не нашла", – говорит родственница семьи Татьяна.

По последним данным в этом разрушенном комплексе ночью начался пожар, поэтому спасательные работы приостановлены. Но все близкие очень надеются на чудо.

Отец детей уже выписывается из госпиталя и очень хочет поехать туда, чтобы самому участвовать в поисках жены и детей. Но выехать из страны он не может, ему нужна юридическая помощь, чтобы как-то решить вопрос с выездом.