Под Тернополем сошел с рельсов пассажирский поезд: подробности аварии

Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357 Рахов – Киев. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". Из-за инцидента в пути задержится встречный поезд №358 Киев – Рахов.

Отмечается, что на место происшествия выехала комиссия компании. Случай расследуется. Пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии проследования поезда далее.

Компания попросила прощения за временные неудобства.

Напомним, 31 июля в России цементовоз столкнулся с железнодорожным поездом, который двигался по маршруту "Адлер-Москва". В результате аварии погиб водитель спецтранспорта. Прибывшие на место спасатели обнаружили раскуроченный грузовик и мертвое тело за рулем. Медики не смогли вернуть водителя к жизни.

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Также 10 июля в Киеве задерживалось прибытие ряда поездов. Некоторые из них опаздывали в столицу на полчаса, а другие – на три-четыре. Причиной задержек стало то, что под Киевом с рельсов сошел товарный поезд.

Неподалеку от места ЧП произошел еще один инцидент – возле станции Мотовиловка упала опора, что также поспособствовало задержке поездов.

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