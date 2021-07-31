В России поезд раздавил цементовоз и сошел с рельсов: водитель погиб. Фото

В субботу, 31 июля, в Ферзиковском районе Калужской области, Россия, цементовоз столкнулся с железнодорожным поездом, который двигался по маршруту "Адлер-Москва". В результате аварии погиб водитель спецтранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Информация о ДТП поступила от машиниста поезда в 13:10.

Прибывшие на место спасатели обнаружили раскуроченный грузовик и мертвое тело за рулем. Медики не смогли вернуть водителя к жизни.

Предварительно известно, что больше никто в аварии не пострадал. Поскольку поезд больше не мог продолжать движение, пассажиров пересадили на альтернативный транспорт, который доставит их в назначенный пункт.

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Полиция начала расследование происшествия и выясняет причины трагического ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне произошло масштабное ДТП на трассе, соединяющей Днепровскую и Запорожскую области. В результате пострадали дети и погиб взрослый мужчина.