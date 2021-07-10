Под Киевом с рельсов сошел товарный поезд: рейсы задерживаются

София Закревская
София Закревская
Происшествия
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Под Киевом с рельсов сошел товарный поезд: рейсы задерживаются

В субботу, 10 июля, в Киеве задерживалось прибытие ряда поездов. Некоторые из них опаздывали в столицу на полчаса, а другие – на три-четыре.

Об этом сообщают корреспонденты OBOZREVATEL. Причиной задержек стало то, что под Киевом с рельсов сошел товарный поезд, о чем впоследствии проинформировали и в "Укрзализниці".

В компании отметили, что восстановительные работы уже ведутся, и извинились за задержку.

Задерживается ряд поездов.
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Какие поезда задерживаются:

  • №144 Ивано-Франковск – Киев (задержка составила 3 часа)

  • №142 Львов – Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);

  • №358 Рахов – Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);

  • №761 Киев – Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);

  • №715 Киев – Львов (задержка составила 1 час 25 минут);

  • №20 Попасная Киев (задержка составила 1 час)

  • №50 Трускавец – Киев (задержка составила 1 час 35 минут);

  • №118 Черновцы – Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);

  • №10 Мариуполь – Киев (задержка составила 2 часа)

  • №81 Ужгород – Киев (задержка составила 2 часа)

  • №106 Одесса – Киев (задержка составила 2 часа)

  • №281 Геническ – Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);

  • №30 Ужгород – Киев (задержка составила 1 час).

Как написал в Facebook блогер и автор YouTube-канала "Железные магистрали" Олег Васильев, инцидент произошел возле Боярки. Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев на своей странице в соцсети также обратил внимание на задержку.

Пользователь с ником Anton Iarymbash в комментариях к последнему посту опубликовал фотографии с места происшествия.

Поезд сошел с рельсов.
Инцидент произошел возле Боярки.
Задерживаются поезда.
Поезд сошел с рельсов возле Боярки.
Скриншот.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поезде "Укрзалізниці" Одесса – Мариуполь выпало окно. В сети инцидент назвали "новой системой кондиционирования".

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