В Украине второй раз за неделю зафиксировали землетрясение: появились подробности

В Украине рано утром 14 апреля произошло небольшое землетрясение. Колебания земли зафиксировали в 04:55 в районе города Иршава (11 км к востоку от населенного пункта) в Закарпатской области.

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Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера – 3,2. Об этом сообщил Главный центр специального контроля на официальном сайте.

Эпицентр находился под землей на глубине 4 км, рассказали эксперты. Они отметили, что отдельные лица могли ощутить толчки.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – сказано в сообщении.

Конкретно в этом районе последний раз землетрясение фиксировалось 5 апреля 2023 года (магнитуда 2,2). Однако на западе страны это уже второе такое явление за неделю.

Так, 12 апреля в 14:26 в Надворнянском районе Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5.

Источник находился на 10 км к западу от города Яремче на глубине 6 км. По классификации это землетрясение было неощутимым.

Интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей, толчки регистрировались только сейсмографами, отмечали специалисты.

Добавим, что в Ивано-Франковской области это было первое землетрясение в текущем году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля на Камчатке (РФ) произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в нескольких десятках километров от города Петропавловск-Камчатский. В жилищах людей тряслись стены и падали вещи с полок, в некоторых домах образовались трещины.

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