Почти все евреи в ЕС сталкиваются с антисемитизмом онлайн или офлайн, – представитель Еврокомиссии на KJF-2024

В Европе за последний год наблюдается значительный рост количества инцидентов на почве ненависти и насилия, направленных против евреев. Среди таких действий - поджоги синагог, физические нападения на евреев, их дома, рестораны и магазины. По всей Европе памятники Холокоста были искажены ложными сравнениями евреев и нацистов.

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Об этом во время Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) сообщила координатор Еврокомиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн.

"Инциденты, которые мы наблюдали в течение последнего года, напомнили нам о самой темной странице в истории Европы", - заявила фон Шнурбайн.

По ее данным, сейчас почти все евреи в ЕС сталкиваются с антисемитизмом онлайн или офлайн, а восемь из десяти избегают носить или демонстрировать на людях предметы, по которым их можно было бы идентифицировать как евреев.

Кроме того, на еврейскую общину серьезно повлияло полномасштабное вторжение России в Украину. Координатор Еврокомиссии привела данные, согласно которым еврейская община в Украине является четвертой по численности еврейской общиной в Европе. "Как и все граждане Украины, община сильно страдает из-за войны, и многие были вынуждены покинуть свои дома", - отметила представитель ЕК.

Катарина фон Шнурбайн подчеркнула, что обе войны - ХАМАСа против Израиля и России против Украины - глубоко переплетены с глобальным ростом антисемитизма. Особенно антисемитизм вырос после нападения ХАМАСа на Израиль и последующих событий в Газе.

По словам фон Шнурбайн, Еврокомиссия ставит перед собой задачу возглавить глобальную борьбу с антисемитизмом. Для этого ЕК объединила усилия с международными партнерами и в июле 2024 года подписала "Глобальные руководящие принципы по противодействию антисемитизму" (Global Guidelines for Countering Antisemitism). По состоянию на сейчас их подписали 42 страны и международные организации.

"Наша конечная цель - обеспечить, чтобы евреи могли жить без опасений относительно безопасности и вести свою жизнь в соответствии со своими религиозными и культурными традициями, как и все остальные", - добавила представительница Еврокомиссии.

Организаторами Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post. В этом году основная площадка форума сосредоточена в Вашингтоне. Спикеры обсуждают, как противостоять современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея. А также, как устранить угрозу роста антисемитизма во всем мире и как сохранить единство еврейской диаспоры.

Медиапартнерами KJF-2024 являются: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.