Почти половина украинцев верят в астрологию, экстрасенсы и тарологию – опрос

В Украине не менее 35% жителей верит в астрологию, еще 25% - в экстрасенсорные способности, и еще 15% - в тарологию. Так считают Киевский международный институт социологии.

В КМИС ссылаются на данные опроса, который соиологи проводили с февраля по март 2024 года. Всего в исследовании приняли участие 2008 украинцев (статистическая погрешность всего 2,4%), однако в Институте отметили, что "из-за отключения оккупантами телефонной связи в выборку не попал ни один респондент из оккупированных населенных пунктов".

Интересно, что вера в астрологию и влияние планет распространена среди всех категорий населения. Причем больше в астрологию верят женщины – 49% всех опрошенных. Среди мужчин таких всего 36%.

Также в астрологию чаще верят пожилые люди (51%) и украинцы с очень низким достатком (65%).

Аналогичная ситуация с таро и экстрасенсами, в которые чаще верят люди в возрасте от 40 лет, проживающие в селах или небольших городах и имеющие небольшой доход.

"Кризисные и психологически сложные периоды являются "благоприятной" средой для роста интереса к таким вещам, как астрология, экстрасенсорные способности, тарология... Вряд ли целесообразно прибегать к простому клеймению людей, верящих в астрологию и т.д.", – считает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые украинцы признались, что испытывают стыд за своих соотечественников, во время полномасштабной войны скрывающихся от мобилизации. В то же время, некоторые считают, что уклонистов можно понять, ведь "никто не хочет умирать".

Другое социсследование показало, что большинство граждан Украины желают устранения русского языка из официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе. В то же время есть процент тех, кто предпочитает видеть язык агрессора официальным там, где живет, или даже вторым государственным.

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