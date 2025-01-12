Закон – что дышло? Или почему забронированные специалисты до сих пор попадают под мобилизацию

В Украине разразился первый в наступившем году крупный скандал, посвященный мобилизации, – получил широкую огласку случай в Николаевском областном ТЦК и СП, когда мобилизовали забронированного специалиста.

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Как такое могло произойти и насколько это было законно – читайте в материале OBOZ.UA.

Одна из проблем – путаница в реестрах

История получила такой резонанс, что потребовала отдельного разъяснения происшедшего со стороны майора юстиции, начальника юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяны Кийко. Объяснение следующее.

Во-первых, специалиста мобилизовали потому, что предприятие, которое его забронировало, завершило выполнение мобилизационного заказа (который, собственно, давал право ходатайствовать о бронировании). И поэтому бронь была аннулирована. Но, во-вторых, указанное предприятие признано "критически важным" для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. И поэтому специалиста не должны были мобилизовать. Но мобилизовали.

"Сотрудники ТЦК и СП не могут аннулировать бронирование от мобилизации для военнообязанных, работающих на критически важных предприятиях. Однако средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" произошло автоматическое аннулирование бронирования военнообязанных работников вышеуказанного предприятия. Произошедшее связано с техническими проблемами документооборота", – объяснила Татьяна Кийко.

Но возникает резонное замечание. В Украине полным ходом по всем направлениям идет цифровизация, тот же "Оберіг" и "Резерв+" полноценно действуют уже девять месяцев – с момента вступления в силу в мае 2024 года закона об усилении мобилизации.

"Откровенно говоря, я не совсем понимаю, как это могло произойти, такая техническая ошибка. И в Николаевском ТЦК толком сами не поняли, пустили женщину "под танки", как говорится. Объяснять. Но тут пусть ГБР разбирается. Подобные случаи в который раз показывают неэффективность работы ТЦК и самое главное – отсутствие нормальной цифровизации. К сожалению, был заблокирован законопроект №12066 о создании единого цифрового реестра для военных. У нас есть "Оберіг", "Резерв+", "Армия+", какая-то информация поступает из ВВК, бронирование в базу попадает через ТЦК… Естественно, в такой ситуации очень легко, в случае чего, сослаться на технические проблемы. Поди разберись, кто там крайний", – говорит OBOZ.UA член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Главная проблема – игнорирование законов ради выполнения плана

Интересно, что недавно командование Сухопутных войск (в его ведении находится система ТЦК и СП) заявило, что бронирования, которые были сделаны не через приложение Дія, автоматически в реестре "Оберіг" не появляются. И в территориальные центры комплектования нужно отправлять отдельное уведомление (в ином случае информация о бронировании может в реестр не попасть, и все – человека имеют полное право мобилизовать).

Заявление в общем-то логичное – сама по себе информация, поданная в военкомат в бумажном виде, в реестре не появится. Ее должен внести в компьютер отдельный специалист. А он забыть может, или еще что-то. Одним словом, человеческий фактор. Поэтому ТЦК желательно напомнить – мол, ребята, ау, у нас тут забронированный.

Это, конечно, удивительно: с начала полномасштабной войны с Россией бронирование происходило в бумажном виде – предприятия собирали необходимые документы и отправляли их в нужные инстанции. При этом никаких проблем с напоминаниями не возникало. С 17 июля 2024 года появилась возможность осуществлять бронирование через приложение Дія, для удобства и ускорения процесса. Но теперь, если действовать по старинке, то есть без Дії, нужно напоминать.

Но главная проблема, в общем-то, не в том, что у нас сейчас в плане реестров полный разнобой, технические проблемы и бедлам в документообороте. Мобилизация военнообязанных, у которых есть бронь, – это прямое нарушение не то чтобы закона, но подзаконных актов.

"Согласно с правительственным постановлением № 650 от 5 июня 2024 года "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения" для военнообязанных, работающих в реальном секторе экономики, броня действует не полгода, как раньше, а год. И обратной силы документ не имеет – он действителен в течение всего срока. Вот действует, условно говоря, до марта 2025 года – и все. И совершенно неважно, выполнило ли предприятие мобилизационное задание или еще нет. А если предприятие определено как критически важное, то тут даже наличие в определенный момент заказов, как говорится, "до лампочки". Мало ли, сегодня нет мобилизационного задания, а завтра уже появилось. И специалисты нужны. Кстати, случаи, чтобы предприятию давали бронь под какой-то один заказ – такого, собственно, нет. Ты или признан критически важным, или нет. А основания для досрочного аннулирования отсрочек – это только увольнение работника или закрытие предприятия", – рассказывает OBOZ.UA бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костышин.

А слова ТЦК про "сбой в программе", по ее мнению, это просто удобная форма оправдать свои действия для выполнения плана по мобилизации. "Потом, если что, скажут – ой, какая досада, ошибка вышла. Это все технические проблемы документооборота. А нужный стране специалист уже в окопах на передовой", – говорит юрист.

Кстати, напомним, что предприятиям, критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, до 28 февраля необходимо подтвердить свою критичность. И всех сотрудников заново перебронировать. Уже исключительно через Дію.