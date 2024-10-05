Почему в СССР девушек пугали 'красной пленкой': откуда пошла очередная советская выдумка

Технологическая отсталость СССР от стран запада подчас приводила к весьма неожиданным последствиям. Так жители Страны Советов, совершенно неискушенные в техническом плане, готовы были поверить в любую чушь, например, в существование красной пленки, которая фотографировала или показывала всех людей голыми.

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OBOZ.UA собрал воспоминания тех, кто распространял эти слухи. Городская легенда была особенно популярна в семидесятых-восьмидесятых годах и даже в девяностых, после развала Союза еще производила не некоторых людей впечатление.

Если коротко, то эта страшилка существовала в двух версиях. Более распространенная утверждала, что использование красной пленки в фотоаппарате приводило к тому, что все, кто оказывался в кадре, на фото выходили голыми. Согласно другой, через эту пленку достаточно было просто посмотреть на людей, чтобы увидеть их без одежды.

О происхождении пугающей пленки тоже рассказывали всякое, но версии в основном связывали с развитыми странами. Например, ходил слух, будто материал придумали японцы, чтобы с ее помощью скомпрометировать советских людей. По другой версии, ее завезли в СССР американцы и продавали завербованным таксистам, чтобы те делали для них фото голых советских женщин. Якобы такие снимки можно было продавать на западе за большие деньги. Впрочем, существовало предположение, что красную пленку придумали в советских секретных военных лабораториях, но КГБ не смог ее уберечь, кто-то украл невероятное изобретение с производства и так оно пошло в народ.

Баснями о красной пленке пугали всех, кого только могли. Дети пересказывали друг другу эти истории загадочным тоном. А в школах парни-подростки делали фотографии одноклассниц, а потом говорили, что снимали девушек на эту особую пленку. Реакция школьниц на такие признания редко была спокойной. Хотя фотографий, сделанных таким образом, на самом деле никто никогда не видел.

А вот появление мифа о чудо-пленке связывали с материалом, реально существовавшим в те времена. Это была фотопленка компании Kodak, которая использовалась преимущественно для военной аэрофотосъемки. Пленка была очень чувствительна и позволяла снимать наземные объекты с большого расстояния, причем во время движения, однако при этом имела специфическую цветопередачу. Художники использовали ее для создания интересных психоделических эффектов на снимках.

Такую пленку называли инфракрасной, ведь она была чувствительна в том числе к свету из этого диапазона спектра. Судя по всему, в народе просто неправильно запомнили ее название. А способность раздевать людей в кадре просто приписали от непонимания принципов фотографии.

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