Почему в СССР детям часто меняли дату рождения: объяснение

Современные родители даже не задумываются о том, чтобы менять своему ребенку дату рождения и регистрируют его появление на свет ровно в ту дату, когда он родился. Однако во времена СССР подобная практика была довольно распространенной – младенцев прямо в роддоме записывали на день раньше или позже.

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OBOZ.UA выяснял, почему советские люди прибегали к таким манипуляциям. И причин нашлось сразу несколько.

Проблемы статистики

В советские времена за невыполнение государственных планов можно было получить серьезное наказание. Сейчас это кажется странным, но план существовал даже на рождаемость. Поэтому работники роддомов время от времени прибегали к манипуляциям с датами, чтобы вписаться в желаемую статистику.

Перекладывание ответственности

Подобным образом могли поступать, если нужно было переложить ответственность за проблемные роды. Если ребенок появлялся на свет ближе к концу рабочей смены, его можно было записать на следующую бригаду и этим заставить других людей разбираться со всеми нюансами.

Сокрытие определенных обстоятельств

Если родителям нужно скрыть определенные личные обстоятельства, они могли договариваться с персоналом роддома об изменении даты рождения ребенка. Таким образом, они получали четкое свидетельство, что в конкретный день были заняты появлением потомка на свет. Или что от свадьбы до рождения ребенка прошло не менее 9 полных месяцев.

Занятость родителей

Нередко датами манипулировали жители советских сел. Медицина здесь была совершенно неразвитой, поэтому рожали в большинстве своем дома. И за хлопотами могли даже не запомнить точный день родов. Поэтому называли во время регистрации младенца первую попавшуюся дату.

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