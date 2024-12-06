Чем красили ногти в СССР: использовали даже зеленку

Салоны красоты и нейл-мастера стали неотъемлемой частью нашего времени. Как оказалось во времена СССР маникюр тоже пользовался большим спросом, даже несмотря на дефицит качественных лаков и материалов для обработки ногтей.

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Салонный маникюр можно было сделать и 50-60 лет назад – советские женщины даже могли позволить себе посетить парикмахерскую, ведь именно там предоставлялись эти услуги. OBOZ.UA рассказывает, как и чем красили ногти в СССР.

Маникюрные услуги стоили более доступно по сравнению с сегодняшними ценами – в среднем от 20 до 35 копеек. Примерно столько же нужно было заплатить за буханку хлеба, литр молока или стаканчик мороженого.

Советские мастера имели возможность делать только самый простой маникюр. В условиях дефицита материалов умудрялись даже срезать кутикулу опасным бритвенным лезвием. Длинные ногти не отращивали – убирали почти всю длину, а форму ногтей чаще приближали к плавному овалу.

Покрытие стоило на несколько копеек дороже, чем обычный уход. Оттенков палитры, конечно, не было – советское производство было достаточно ограничено в создании лаков. О качестве и говорить не стоит – средства были слишком жидкие, постоянно растекались, долго засыхали и быстро растрескивались. Чаще лаки выпускались в красной, желтой и бежевой гаммах.

Поэтому приходилось прибегать к уловкам. Новые оттенки создавали смешением нескольких существующих. Для сияния примешивали мелко растолченные блестки или мишуру от новогодних украшений. В ход шли и подручные материалы – чернила, зеленка, масляные краски.

В 1970-80-е сфера услуг несколько изменилась. Мастерицы начинали рекламировать клиенткам импортные лаки для ногтей, которые завозились на "черный рынок" из-за границы.

Пришла мода и на нейл-дизайн. Популярной техникой стало рисование иглой – поверх основного тона лака наносились капли другого оттенка и с помощью иглы создавались узоры и завитки.

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