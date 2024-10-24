Почему в школах в СССР запрещали писать шариковыми ручками

В советских школах учащимся начальных классов к концу 70-х годов было запрещено пользоваться шариковыми ручками, хотя они уже появились в свободной продаже. Основной причиной такого запрета стало расположение учителей к традиционному письму чернильными ручками.

Видео дня

Использование пера считалось важным инструментом не только для формирования почерка, но и для развития внимательности и дисциплины. OBOZ.UA рассказывает, почему советские школьники были вынуждены писать чернильными ручками.

Решение оставить в учебных заведениях поршневые авторучки вместо шариковых ручек было связано с педагогическими требованиями. Несмотря на то, что новые ручки предотвращали образование пятен, учителя считали, что само письмо чернилами воспитывает у учащихся усидчивость и усердие. Традиция формировать хороший почерк включала старые каллиграфические нормы – правильное нажатие и аккуратный вывод каждой буквы.

Уроки чистописания играли особую роль в школе, ведь они не только учили хорошо писать, но и воспитывали характер. Дети должны были преодолевать трудности: малейшая ошибка заставляла переписывать страницу заново.

В 1968 году школьная реформа внесла изменения в учебный процесс. Уроки чистописания заменили короткими пятиминутками каллиграфии на уроках русского языка. Это стало переходным этапом: каллиграфические требования упростились, а письмо стало более удобным и быстрым. Постепенно шариковые ручки вошли в обиход школьников, меняя подходы к обучению.

Важной причиной сохранения традиционного письма было также мнение педагогов о влиянии чернильных ручек на психофизическое развитие ребенка. По мнению директоров школ, письмо пером помогало лучше формировать внимание и координацию движений.

Запрет на шариковые ручки отражал нежелание педагогов быстро адаптироваться к нововведениям. Они стремились сохранить ценности, присущие предыдущим поколениям, в которых письмо являлось частью характера и личностного развития.

Шариковые ручки, хотя и упрощали процесс письма, открывали новые возможности для образования. Впоследствии эти нововведения приняли и сами учителя, хотя на это ушло время. Равномерно русская школа перешла на более современные стандарты письма, которые стали отвечать новым потребностям общества.

Также OBOZ.UA рассказывал, какая привычка времен СССР существует почти в каждой семье, и до сих пор многим портит жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.