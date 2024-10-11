Портит жизнь до сих пор: привычка времен СССР, которая существует почти в каждой семье

Привычки эпохи СССР сформировали особый тип советского человека, который больше всего пытался приспособиться к обществу и не выделяться из толпы. Оно и неудивительно – за инакомыслие строго наказывали. Советские люди собирали в квартирах хлам – ведь вдруг еще пригодится, воспитывали детей без права на личное мнение и самовыражение, а все вопросы в госорганах решали с помощью блата.

Видео дня

Более трех десятилетий прошло после распада СССР, но привычки той эпохи до сих пор живы. Многих детей 1990-х и 2000-х воспитывали по "лучшим" советским традициям. OBOZ.UA рассказывает, какая типичная привычка времен СССР до сих пор портит жизнь почти каждой семье.

Даже те, кто не жил в СССР, но воспитывался людьми той эпохи, часто имеют привычку ничего не выбрасывать – хранить на всякий случай, а вдруг пригодится. Эта установка преследует всю жизнь. Обычно такие привычки передаются из поколения в поколение – и происходит это невольно, иногда даже люди не замечают, что сами портят жизнь.

Синонимом к аббревиатуре "СССР" было слово "дефицит". Люди, заставшие советскую эпоху, пытались ничего не выбрасывать. Хранили старые колготки, часто используя их как сеточку для лука, старую одежду, изношенную обувь, сломанные стулья, проеденные молью одеяла, старые подушки, сломанный утюг... Советским людям вещи доставались тяжело, поэтому привычку и до сих пор жить как во времена дефицита сложно искоренить.

Люди жили с искренним убеждением, что из дома нельзя ничего выбрасывать, потому что та или иная вещь когда-то обязательно понадобится. Была популярна и такая установка: "Не выбросил – считай, сэкономил".

"Священным" местом для накопления хлама – когда все ящики и шкафы уже были переполнены – становился балкон. Чего там только не было: и старая консервация, и пустые банки, и разные коврики, и сломанные приборы, и заржавевшие детские санки, которыми уже лет десять никто не пользовался.

Во время генеральной уборки обычно тоже ничего не выбрасывали, просто протирали пыль или перекладывали хлам на другое место. У кого была дача – тому повезло: загородный дом тоже превращался в склад лишних вещей.

Возможно, людям, которые до сих пор имеют эту привычку, по крайней мере, сейчас не стоит не стоит засорять пространство ненужными вещами. Вещи можно сдать на переработку или отдать на благотворительность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя было делать пионерам и существовавшим странным запретам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.