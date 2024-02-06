Почему украинцы и россияне на самом деле не братские народы: как возникли искусственные нарративы Союза

Во времена Советского Союза было принято считать, что россияне и украинцы якобы являются "братскими народами". Более того, после развала СССР россияне придумали новый пропагандистский нарратив о том, что Украина – это якобы "младший брат" России.

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Но на самом деле Украина и Россия развивались при разных исторических условиях и оказывали влияние разных соседей. Украинский институт национальной памяти объяснил, почему украинцы и россияне на самом деле не братские народы.

Средневековое государство Русь сформировалось в 9 веке с центром в Киеве. На протяжении нескольких веков Русью в широком смысле называлась вся территория, где признавали власть киевских князей. Но в узком смысле под Русью знали земли среднего Поднепровья вокруг Киева. Земли на северо-востоке, где впоследствии сформировалось Московское княжество, в те времена называли Залесье. Имперские амбиции России появились гораздо позже, поэтому Украина не должна страдать из-за больной фантазии соседей.

В институте национальной памяти объяснили, что истоки всего украинского, российского, белорусского и, в значимой степени, и литовского народов – в средневековой Руси. Однако их формирование в последующие столетия проходили при разных исторических условиях. Это определило существенные культурные, политические, мировоззренческие отличия, а также отдельные языки, в том числе украинский и русский.

Судьбы территорий современных Украины и России окончательно разошлись в 13 веке после монгольского нашествия. Украинские территории продолжали развиваться в европейском контексте, в то время как на формирование политической культуры Московского княжества оказали определяющее влияние ордынские порядки и традиции с возвеличением правителя и полным ему повиновением.

Во времена СССР коммунистическая пропаганда сформировала четкие шаблоны для рассмотрения истории Украины. Прежде всего, коммунисты считали нашу страну "придатком российской истории". При этом по задумке СССР исторические события в Украине должны были дублировать российские процессы, но быть менее масштабными.

Институт национальной памяти объяснил, что нарративы о "братских народах" и "едином народе" – совершенно искусственные, ведь концепция "братских народов" – это больное произведение советской пропаганды взамен российской имперской концепции "триединого народа".

Стоит отметить, что подобные попытки россиян окончательно потеряли смысл после Евромайдана. Но даже во времена полномасштабной агрессии РФ продолжает оправдывать свои преступные действия против украинского народа, рассказывая о "едином народе". Кроме того, захватчики вплетают сюда "защиту православия", ведь РФ признает только Московский патриархат.

Напомним, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину министр обороны РФ военный преступник Сергей Шойгу назвал украинский народ братским. Также он заявил, что не считает Украину угрозой.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России усиливают риторику, настаивающую на гипотетическом "разделе" украинского государства после их "победы" в войне. Хватаясь за "безобидные" и несвязанные между собой темы, российские чиновники пытаются превратить в норму нарратив о таком "разделе" в западных дискуссиях об Украине.

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