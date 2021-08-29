Глава Минобороны РФ назвал украинцев и россиян одним народом

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал украинский народ братским. Также он заявил, что не считает Украину угрозой.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на канал "Россия-1". Шойгу назвал страны не только соседями.

"Я бы не стал об Украине говорить, как об угрозе. Я считаю, что Украина и украинский народ – это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь даже рассуждать на эту тему не хочется. Потому что это творение и планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги", – сказал Шойгу.

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Добавим, что Сергея Шойгу вызвали в Мариуполь Донецкой области для получения подозрения в создании незаконных военизированных формирований, что стало причиной гибели людей. Повестку российскому чиновнику прислала Служба безопасности Украины. Он должен был прибыть к украинским правоохранителям до 20 августа.

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