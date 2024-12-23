Почему перенесли Рождество в Украине: экскурс в историю

В Украине в июле 2023 официально изменили дату празднования Рождества Христова. Дату перенесли с 7 января на 25 декабря, присоединившись к большинству стран мира.

Видео дня

Многолетняя дискуссия о переходе с юлианского на новоюлианский календарь завершилась реформами в Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). Это изменение символизирует отказ от связей с русской церковной традицией и стремление к интеграции в мировое христианское пространство.

От юлианского к новоюлианскому календарю

Разница в праздновании Рождества обусловлена использованием разных календарей: юлианского, григорианского и новоюлианского. Западные христиане перешли на григорианский календарь еще в XVI веке, тогда как православные церкви, включая украинские, долгое время оставались на юлианском, несмотря на его астрономические погрешности. В июне 2023 года ПЦУ приняла переход на новоюлианский календарь, совпадающий с григорианским до 2800 года.

Ключевые этапы изменения даты празднования Рождества:

2017 год: 25 декабря объявлен официальным выходным днем в Украине.

2022 год: Синод ПЦУ разрешил проводить рождественские богослужения 25 декабря.

2023 год: Верховная Рада Украины изъяла 7 января из перечня государственных праздников, завершив календарную реформу.

Российское вторжение ускорило процесс календарных изменений. Юлианское исчисление ассоциируется с русской православной культурой, от которой Украина стремится дистанцироваться.

Согласно заявлению митрополита ВТО Епифания, календарная реформа стала необходимым шагом для сохранения духовной идентичности и противостояния идеологии "русского мира".

Между тем, социологические опросы показали, что подавляющее количество граждан Украины теперь отмечают Рождество 25 декабря.

Церковь не запрещает праздновать Рождество 7 января, оставляя возможность постепенного перехода. УГКЦ установила переходный период на два года, тогда как ПЦУ не устанавливала четкие временные рамки. Это направлено на избегание общественных конфликтов и обеспечение гармоничного внедрения реформ.

Переход на новый юлианский календарь позволил Украине присоединиться к большинству христианских церквей в Европе и Америке, которые празднуют Рождество 25 декабря. Это, в частности, Константинопольская, Румынская, Болгарская, Польская православные церкви и Западные конфессии.

Можно ли праздновать Рождество 25 декабря и 7 января

Отец Виктор Маринчак рассказал о символизме даты празднования Рождества Христова. По его словам, 25 декабря избран через астрономический феномен: в этот день начинает увеличиваться световой день, символизирующий в христианской традиции рождение "Солнца правды" — Иисуса Христа. Этот день объединяет календарную и духовную логику, потому что он отражает идею нового начала.

Он отметил, что все христиане празднуют Рождество в один день, однако по разным календарям. Наиболее консервативные церкви отмечают 25 декабря по юлианскому календарю, который сейчас соответствует 7 января. В Украине же принято решение о переходе на новый юлианский календарь, чтобы отмечать Рождество вместе с большинством христиан мира именно 25 декабря.

Отец Маринчак считает, что нет ничего плохого в праздновании Рождества и 25 декабря и 7 января. Он напомнил, что зимние праздники продолжаются от Рождества до Богоявления 6 января, и в старину эти события отмечали в один день. Таким образом, двойное празднование есть только продолжение праздничного периода.

Священник уверен, что со временем украинцы привыкнут к празднованию Рождества 25 декабря. Это станет не только церковной, но и культурной традицией, соответствующей современным реалиям и духовному единению с христианским миром.

Ранее OBOZ.UA публиковал комментарий религиоведа Людмилы Филиппович, почему в Украине Рождество должны праздновать 25 декабря.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.