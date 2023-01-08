Почему нельзя выбрасывать старый кошелек: может повлиять на всю семью

Когда кошелек теряет свой внешний вид, все хотят его сменить на новый. Но многие не знают, как правильно избавиться от старого, ведь он копит в себе очень сильную энергетику.

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Как передает Ukr.Media, есть определенная примета, как выбросить старый бумажник, чтобы не лишить благополучия семью.

Как избавиться от старого кошелька

Отмечается, что для начала нужно обзавестись новым, а потом уже утилизировать старый бумажник. Но просто так выбросить не выйдет, ведь сначала нужно внимательно его осмотреть. Если ваш кошелек грязный и с дырками, то это является маркером, что в ближайшее время финансовое положение может стать хуже.

Такой бумажник нужно срочно уничтожить. Но сделать это можно только двумя способами – сжечь или закопать в землю. Энергетика земли или огня очистит ваш кошелек от негатива.

Советы по утилизации старого бумажника

Свое "хранилище для денег" нужно каждый год менять, ведь тогда он не успеет накопить негативную энергетику, поэтому финансовое положение будет стабильным. Если в старом кошельке деньги всегда были, то при помощи него можно зарядить новый бумажник позитивной энергетикой.

Перед утилизацией бумажника нужно перенести из него все потоки. Если в нем негативная энергетика, то нужно сделать определенный обряд. Сначала из кошелька нужно забрать все, что там осталось. Деньги из старого бумажника запрещено переносить в новый и лучше их сразу потратить.

После этого заверните его в черную ткань и проговорите специальные слова. Во время утилизации кошелька с негативной энергетикой необходимо думать, что неудачи вас покинут. Как только обряд закончится, не оборачиваясь, идите прочь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экономить деньги помогут умные бумажники. Они будут отправлять сообщения владельцу и контролировать расходы.

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