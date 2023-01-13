Почему нельзя сидеть на столе: суть суеверия вас удивит

Наверное, каждому из нас в детстве старшие говорили не сидеть на поверхности стола. На вопрос, почему нельзя сидеть на столе, чаще всего можно было услышать ответ, что он предназначен для приема пищи или работы, а значит, должен быть чистым, а штаны – один из самых загрязненных предметов нашего гардероба. То есть с точки зрения бытовой логики этот запрет выглядит вполне оправданным.

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Но, как выяснил OBOZREVATEL, существуют еще и мистические объяснения такого запрета.

С точки зрения энергетики стол является местом, где обсуждают не только радости, но и проблемы. И все это оседает на поверхности между собеседниками. Так что человек, который сядет на эту поверхность, может забрать все, о чем здесь говорилось, себе. И далеко не факт, что это будет что-нибудь приятное.

Также сиденье на столе предвещает одиноким неудачу в поиске партнера. Причем речь идет и о женщинах, и о мужчинах.

Аналогично существует поверье, что эта привычка может быть причиной нищеты и безденежья. Якобы на место, где должны стоять плоды трудов, не следует устраиваться задом.

Христиане хоть и не верят в предрассудки – это прямо запрещает религия – все же тоже против того, чтобы на стол кто-то садился. Ведь он является место для молитвы перед приемом пищи и относиться к нему надо уважительно.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя убивать пауков, особенно дома.

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