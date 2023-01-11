Почему нельзя убивать пауков дома: суть известного предрассудка

Пауки считаются одними из самых неприятных созданий в мире, а арахнофобия (паническая боязнь пауков) – очень распространенный страх. Поэтому достаточно естественна реакция человека, который, увидев это членистоногое, пытается немедленно его убить. Но народные приметы говорят, что это приведет к несчастью. Но почему нельзя убивать пауков?

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OBOZREVATEL изучил народные приметы и суеверия, связанные с пауками. Рассказываем, что они предсказывают. И как лучше поступить, если на уничтожение пауков вас толкает необузданный страх.

Почему пауков не стоит бояться

На самом деле пауки не так уж страшны. Из около 50 тысяч видов пауков, существующих сейчас в мире, опасность для человека представляет лишь очень небольшая часть. А в Украине из действительно опасных можно встретить только водящихся на юге тарантулов и каракуртов. Да и то – укус тарантула не смертелен, а каракурты у нас просто не вырастают до действительно угрожающих размеров.

Пауки помогают бороться с насекомыми в доме – они ловят их и поедают. Так они по мере сил защищают наши дома от проникновения комаров, муравьев, мокриц и т.д. Так что кроме не слишком приятного вида они нам ничем не страшны.

Паук символизирует удачу

Одна из народных примет утверждает, что пауки приносят в дом удачу, а паутина удерживает в доме положительную энергию и оберегает ее от бедствий.

В христианстве существует поверье, что именно пауки оплели куст, в котором Мария и Иосиф скрывались от солдат царя Ирода с младенцем Иисусом. Тем самым они спасли Святое семейство от смерти. Поэтому верующим рекомендовалось не убивать пауков, а выпускать их на улицу, если они не желали жить с ними в одном доме.

Вот несколько хороших примет, связанных с пауками:

паук на одежде – к хорошим новостям или подарку;

паук упал с потолка на пол или стол – к деньгам;

вы нашли паука в кармане – тоже к финансовой выгоде;

паук ползет по стене – ждите добрых новостей или хороших гостей;

первым утром увидели паука – тоже к положительным известиям.

Почему нельзя убивать пауков

Исходя из всего сказанного, первая причина очевидна – убив паука, вы отпугнете от себя удачу. Если же перед этим поиздеваться над созданием, например, оторвав ему лапки, это предвещает полную потерю удачи навсегда. Избавиться от такой судьбы можно, только долго и искренне молясь о прощении за грех.

Также убийство паука может привести к болезни. Наши предки пытались лечить с помощью паутины раны и болезни кожи. На самом деле, никакой пользы в этом нет, но суеверие сохранилось.

Если же убить паука, спускающегося к вам на паутине, так вы сами себя лишаете подарка или хорошего известия, которое предвещало восьминогое создание.

А уничтожение маленького паучка, считается, плохо отразится на детях в семье.

Особенно плохой приметой является убить паука во время плетения паутины или уничтожить гнездо паучихи с потомством. Это лишает дом защиты и удачи и сводит на нет шансы в ближайший год встретить любовь.

Что говорит о страхе пауков наука

Если вы не страдаете настоящей арахнофобией, которая заставляет человека полностью терять контроль над собой иногда даже при мысли о триггере, а просто брезгуете пауками, попробуйте встретиться с этой неприязнью лицом к лицу. Если паук ползет по вам, остановитесь, выдохните и понаблюдайте за ним. Так вы на практике убедитесь, что в этом существе нет ничего страшного или угрожающего. В следующий раз ваша встреча уже не будет столь неприятной.

В случае, если арахнофобия вынуждает ваше сердце при виде паука биться быстрее, у вас начинают дрожать руки и ноги, вы потеете, бледнеете или краснеете, чувствуете иррациональный всеобъемлющий страх и полностью теряете контроль над своими действиями, преодолеть этот страх поможет профессиональная помощь. Обратитесь к психотерапевту, который поможет узнать истоки такого состояния и назначит лечение.

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