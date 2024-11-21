Почему на Новый год украшают именно елку: история традиции

Одной из главных традиций зимних праздников является установление и украшение новогодней елки. Но знаете ли вы, откуда появился этот обычай?

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Действительно ли он уходит корнями в дохристианские времена? OBOZ.UA разбирался в истории символа Рождества и Нового года.

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Согласно распространенным представлениям, традиция украшать вечнозеленое дерево на праздник зимнего соцестояния насчитывает не одну тысячу лет. Полагают, будто еще древние римляне в праздник Сатурналий, который выпадал примерно на тот же период, что и современное Рождество, украшали храмы и свои дома ветками вечнозеленых растений.

Кельтам приписывают обычай вешать в самые короткие дни яблоки на ветки дубов, а храмы украшать зелеными листьями как символом вечного возрождения жизни. Считается также, что скандинавы с той же целью использовали хвою, остающуюся зеленой круглый год.

На территории континентальной Европы первопроходцами этой традиции называют народы северной Германии и исторической Ливонии (сейчас Латвия и Эстония). Якобы тамошние христиане переняли традицию от своих предков-язычников, которые для празднования зимнего возрождения солнца приносили из леса и украшали хвойное дерево, а потом веселились возле него.

Существует также исторический миф о том, что обычай украшать елку свечами придумал христианский деятель и основатель церковной реформации Мартин Лютер. Легенда пересказывает, как он однажды вечером шел домой и восхищался бликами звезд на покрытых снегом ветвях елей. Придя домой, он обустроил на своем дереве небольшие зажженные свечи.

А что говорит наука

Современные историки считают, что подлинная история рождественской елки значительно короче. Как пишет Бернд Брюннер в своей книге "Выдумывая рождественское дерево", на которую ссылается издание "По ту сторону новостей", первое достоверное упоминание об украшенном дереве относится к 1419 году. Пекари города Фрайбург рассказывали о елке, украшенной яблоками, печеньем и мишурой, которую увидели в местном госпитале. А уже в 1441 году было зафиксировано свидетельство о елке, установленной в эстонском Таллине перед домом для танцев. Однако отмечается, что использованное в записи средневековое слово "bom" могло означать украшенный шест или мачту. Обратите внимание, что обе самых давних упомянутых елки были установлены в публичных местах, а не в частных домах.

Еще до появления этих упоминаний в Европе фиксировали законы, которые ограничивали вырубку вечнозеленых деревьев в рождественский период. Так в 1300-х годах во Франции государство пыталось контролировать сбор хвойных веток гражданами за 9 дней до и после Рождества. А в 1431 году в немецком городе Адельсгайм издали закон, позволявший рубить деревья только до 2,1 метра высотой. Указом 1448 года норму изменили. Один гражданин получил право срубить одно дерево до 2,4 м высотой. Все, что можно сказать из этих нормативных актов, это то, что люди в те времена на Рождество сносили домой ветки хвойных деревьев. Украшали ли они их или использовали как-то иначе, точно неизвестно.

Историки предполагают, что традиция украшения елки пошла от обычая ставить мистериальные пьесы. Для неграмотных людей в дни Рождества ставили довольно популярные представления о рождении Христа. А то, что использовалось для них, часто потом заимствовалось в народе.

В свою очередь, историк Дэвид Бертаина, написавший "Оксфордский справочник по Рождеству", указывает, что первые упоминания об установлении украшенных елок в частных домах появляются только в XVI веке. Так известно упоминание 1531 года о том, что на немецких рынках торговали хвойными деревьями, которые люди забирали себе домой. Также зафиксировано, что в 1605 году жители французского Страсбурга ставили елки в своих домах и украшали бумажными цветами и сладостями.

Значительную популярность обычай ставить рождественскую елку приобрел среди жителей Центральной и Северной Европы в 19 веке. Известности обычаю придавали его описания в литературе эпохи Романтизма. Так Иоганн Вольфганг фон Гете изобразил украшение елки в своем произведении "Страдания молодого Вертера".

Немцы же привезли традицию украшать елку и в США. Произошло это еще в 18 веке. Первая рождественская елка в Англии, о которой достоверно известно, принадлежала королеве Софии Шарлотте Мекленбург-Стрелитской, жене Георга ІІІ. Она декорировала ею один из залов Виндзорского замка в декабре 1800 года.

А как в Украине

На украинских землях символом рождественских празднований была не елка, а специальный украшенный сноп, заготавливаемый еще со времен обжинок – дидух. В него вплетали яркие ленты и ставили на стол в Сочельник, как символ урожая и достатка. Некоторые предполагают, что он символизировал также связь с предками.

Первые елки в городах Украины фиксируют в 18 веке. Историки предполагают, что этот обычай тоже могли принести немцы на наши земли. Первой официально установленной рождественской елкой считают ту, которая украшала дворец Потоцких в Одессе в декабре 1811 года. Ее подготовили к рождественскому балу. Широкое распространение этот обычай начал приобретать среди украинцев во второй половине 19 века. При этом елка не вытеснила собой дидуха – обе традиции существовали параллельно.

Что же касается советских времен, то в первые годы существования СССР власти страны активно боролись с традициями празднования Рождества и пытались запретить украшать елку. Но впоследствии обычай решили не искоренять, а изменить под нужды идеологии. Рождество заменили светским Новым годом, святого Николая – дедом Морозом, а рождественскую звезду на вершине дерева – красной коммунистической звездой.

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