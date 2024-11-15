Когда колядуют, посевают и щедруют: инструкция к праздникам

Украинская традиция празднования Рождества богата разными обрядами. Одни из любимых – это совместное пение праздничных песен, а также специальные ритуалы добрых пожеланий на весь грядущий год, то есть колядование, щедрование и посевание.

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Тем не менее, все эти действия происходят не одновременно и проходят по своим правилам. OBOZ.UA разбирался подробнее.

Что такое колядки, щедривки и посевание

Чтобы разобраться в том, когда выполняют какие обряды, важно знать, в чем разница между ними. Так современные колядки – это песни, в которых тем или иным образом пересказывается история рождения Иисуса Христа и описываются народные традиции празднования Рождества.

Щедровки носят более светский характер. В них величается семья, содержатся пожелания здоровья и достатка на весь год. То есть, это песни, которые поют во время празднования Маланки и Василия – на Новый год.

Посевание или засевание – это специальный новогодний обряд, во время которого домой заходят мальчики, посыпают пол зерном и читают специальные присказки с добрыми пожеланиями. Так исполняется поверье, что в новогодний день первым в жилище должен зайти мужчина. А также считается, что таким образом закладывается благосостояние семьи на весь год.

Когда колядуют, щедруют и посевают

В разных регионах Украины традиции рождественских колядок несколько отличаются. Где-то группы колядников начинают ходить сразу после рождественского ужина в Сочельник, где-то уже в рождественское утро. Во всяком случае, колядования проходят не ранее 24 декабря. Как долго можно петь рождественские песни? Здесь тоже мнения разнятся. Кто говорит, что всего три дня, а кто-то колядует вплоть до Богоявления 6 января.

Щедровки выполняют в канун праздника Василия – в вечер на Маланку. То есть 31 декабря – в Щедрый вечер, когда на столе должна стоять щедрая кутья. Молодежь переодевается в разных фольклорных персонажей: Козу, Черта, Василия, Смерть, Цыгана и т.д. В таких костюмах щедрователи заходят в дома и разыгрывают веселые сценки, смысл которых сводится к победе добра над злом. После этого обязательно поют щедровку.

А вот посевальщики выходят на улицы утром 1 января. Их задача – имитировать посев нового урожая, причем желательно успеть до полудня. Чем раньше приедут такие гости, тем, считается, лучше. Этот обычай, очевидно, сохранился с тех времен, когда Новый год отмечали весной. Обряд сопровождается специальными стихотворными пожеланиями добра, здоровья и богатства. Иногда они бывают весьма шутливыми.

В любом случае на рождественские праздники нужно приготовить побольше мелочи и всевозможных угощений. Кто бы вас ни посетил – колядники, щедрователи или посевальщики, их нужно отблагодарить.

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