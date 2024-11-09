Почему мужчины в СССР всегда выглядели старше: есть несколько причин

Замечали ли вы, глядя на фото мужчин советской эпохи, что они выглядели, откровенно говоря, не слишком привлекательно? И дело не в особенностях внешности – просто они очень рано начинали стареть. Да и женщины в СССР старели, казалось бы, быстрее – уже в возрасте 30 лет им можно было дать на десяток лет больше.

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Почему в СССР люди старели гораздо быстрее, чем сейчас? Блогер Максим Мирович пытался найти ответы на эти вопросы.

Анализируя причины, начать следует с главного – с работы. В СССР существовал подлинный культ промышленности и заводов. Работать на тяжелых и токсичных производствах считалось престижным. А технологии были зачастую очень отсталыми – на заводах работали вагранки с дореволюционных времен, а о защите здоровья рабочих вообще речь не шла. Добавьте к этому стахановские нормы перевыполнения планов – и станет ясно, почему работа так отрицательно сказывалась на здоровье.

Об экологии в СССР не заботились. Вырубали леса, осушали реки, строили не просто промышленные районы, а промышленные города, поэтому организм буквально "изнашивался" на такой работе и в такой экологической среде.

Следить за собой в плане внешности и здоровья в СССР было не принято. В лучшем случае могла быть утренняя зарядка или спорт посредством просмотра хоккея или фигурного катания по телевизору. Не существовало культуры тренажерных залов, а спортом или занятиями на турниках занималось лишь небольшое количество энтузиастов.

Вредные привычки – еще одна беда типичного советского мужа. В СССР курило большинство мужчин, а отказаться "выпить в компании" было неприлично. Практически маргинальный стиль жизни был в СССР нормой.

В СССР большинство семей были бедными. Живя в таких условиях, мужчинам было не до внешнего вида – питались часто чем-попало, не занимались спортом и носили старую перешитую заплатками одежду и обувь.

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