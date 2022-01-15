Так, друзья, сегодня будет пост на интересную и важную тему — почему и за что именно россияне так любят СССР. Я читаю большинство комментариев к своим постам про совок и за это время накопил довольно интересную статистику — в большинстве своём комментаторы, нахваливающие СССР и лучшее в мире советское мороженое — проживают в России, тогда как многие критики СССР, не желающие возвращаться в "большую и дружную трудовую семью народов" — проживают в Беларуси и Украине, а также в странах Балтии.

Я проанализировал содержание комментариев любителей СССР и собрал основные аргументы того, почему людям так нравится СССР и не нравится Россия — и в сегодняшнем посте я расскажу вам об этом, обнаружилось много интересного — касающегося как чисто бытовых аспектов жизни, так и концептуально-мировоззренческих вещей.

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Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, почему именно россияне так любят СССР, а также важный вопрос. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на ютуб-канал конечно же тоже подписывайтесь, – пишет беларусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.

Я особо не жил в России (Москва, Питер и Смоленск, в которых я бывал, в этом смысле не репрезентативны), но из комментариев понял, что в современной России очень неважное качество местных продуктов — многие читатели пишут о плохом "порошковом" молоке, сыре, который больше похож на парафин, жидкой сметане и т.д. В принципе, даже в Москве сейчас дела с этим неважные — о чём я когда-то рассказывал вот в этом посте.

Из Беларуси про это читать удивительно, так как у нас весьма хорошее качество местных продуктов — и мяса, и молочки, и остального. В последнее время даже стали делать дорогие сорта сыров, вроде пармезана (не переклеивать этикетки, а именно делать), в магазинах можно увидеть пармезан Калинковичской фабрики — он похуже литовского, но абсолютно съедобен и, главное, натуральный — в составе никакой химии и пальмового масла. Да и с остальными продуктами в целом неплохо, ассортимент хороший.

В Украине с этим примерно так же — много хороших местных производителей, я неоднократно писал о качестве местных продуктов в Украине. А вот в России, судя по всему, с качеством местных продуктов "не очень" - потому многие россияне и вспоминают с теплотой советские годы, считая что тогда еда была лучше.

Во времена СССР в России появилось много так называемых моногородов — это значит, что в городе был одно градообразующее предприятие, либо комплекс предприятий схожего профиля. Как правило, это были предприятия добывающей либо перерабатывающей отраслей, а также энергетические гиганты вроде ЧАЭС или Игналины.

После распада СССР многие их этих предприятий стали невостребованы (осбоенно работающие на "оборонку"), а закрытие других предприятий просто совпало по времени с концом СССР-началом девяностых — изменились производственные циклы, шахты опустели и т.д.

Разумеется, с работой в таких городах стало плохо — старые предприятия закрылись, а новых не появилось. И если в какой-нибудь Литве или Украине моногорода вроде Славутича или Висагинаса ещё худо-бедно могут существовать из-за того, что работу можно найти поблизости, то в России с этим всё совсем печально — моногорода часто находятся в безлюдной местности с суровым климатом, где нет никакой работы в радиусе 1000 километров. Как нет и объяснения самим себе того, для чего мол мы должны жить в этом суровом климате, никуда отсюда не уезжая — в СССР таким объяснением были весьма существенные "северные" надбавки к зарплате.

Не знаю, как обстоят дела сейчас, но ещё несколько лет назад ситуация с дорогами в России была очень печальной, особенно это касалось азиатской части страны. Наверное, на строительство и ремонт дорог всё же выделяются какие-то бюджеты, но по словам самих же россиян — всё разворовывается на разных этапах, а оставшихся "слёз" хватает разве что на ямочный ремонт битым кирпичом.

В той же Беларуси ситуация с дорогами намного лучше, и причина довольно прозаическая — Беларусь находится на пересечении торговых путей (как с севера на юг так и с запада на восток), и власти имеют огромные доходы с транзита грузов. Но факт остаётся фактом — у нас хорошие дороги, и уж точно никто не будет тосковать по СССР потому, что там были "дороги лучше", всё как раз наоборот.

В СССР не существовало частных предпринимателей и не было "официально богатых" людей, при этом существовала своя статусность и иерархия, которая в том или ином виде возникает в любом человеческом обществе. "Статусными и престижными" в СССР считались работы на разных закрытых предприятиях, а также работы вроде шахтеров и т.д. — эти люди в СССР относительно немало зарабатывали и считались так сказать "людьми уважаемых профессий".

Посла распада советской системы оказалось, что никакого "статуса" и "ореола почетной занятости" у вышеозначенных профессий больше не осталось, а новые хозяева предприятия относятся к тем же шахтерам как к простым наёмным рабочим, а не как к "классу-гегемону". Разумеется, эти люди будут тосковать по СССР — как правило, они тоже живут в российских моногородах, но есть и в Украине — подобный карго-культ есть в т.н. "ДНР" и "ЛНР" где многие снова хотят "жить как в СССР", или точнее — как в советском фильме 1950-х годов про шахтёров и сталеваров.

Практически все годы существования в СССР культивировалась ненависть к богатым и состоятельным людям — мол, это мироеды, которые нажили свои капиталы, "обирая бедный народ". Судя по всему, россйиская провинция с охотой поверила в эти сказки, а вот например в Западной Беларуси, где "панский раб" носил хороший костюм и котелок, внушить это было намного сложнее.

На западных территориях Беларуси и Украины, где советская власть просуществовала всего немногим более 40 лет (а по факту — и того меньше), люди традиционно привыкли не ждать от государства подачек, вести какое-то своё дело, не считать хозяйственных и состоятельных людей какими-то "плохими". В России, как мне кажется, ситуация несколько иная, чего стоит только пример того, что российские крестьяне с охотой шли в Красную армию, а белорусы в основном разбегались от призыва по лесам "партизанить".

Сейчас, в отличие от советского времени, к богатым относятся лучше, и судя по всему, многим поклонникам СССР из России это не нравится — "раньше были все равны, а теперь у кого деньги, тот и прав".

Не знаю почему, но многим россиянам всегда было важно ощущать себя принадлежащими к какой-то "великой империи", которая чего-то может кому-то там доказать на международной арене, а также запустить в космос что-нибудь большое и грандиозное. У человека может не быть дома канализации, и это для него не столь важно — важнее быть гражданином чего-то "великого". Как недавно очень хорошо написали в твиттере — "Наличие канализации и унитаза — первый шаг на пути обретения человеческого достоинства. Напротив, балансирование на краю очка сортира или выгребной ямы настраивает человека на мысли о борьбе за величие Родины на дальних космических рубежах геополитики".

Современная Россия является и так немаленькой страной, но многим фанатам совка "королевство маловато", и они хотят снова вернуть СССР. В общем, вот такие факты того, почему россияне так любят СССР, мне удалось собрать.

Напишите в комментариях, что вы об этом думаете.

Ну и может ещё дополните чем-то, будет интересно почитать.