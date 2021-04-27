По программе Зеленского 'Большая стройка' достроят Шевченковский центр в Каневе

В Черкасской области в этом году реализуют ряд инфраструктурных проектов по программе Владимира Зеленского "Большая стройка". Среди них есть те, которые важны не только для региона, а для всей страны.

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко рассказал местному телеканалу, что в целом речь идет о 14 проектах. Один из них – Шевченковский культурный центр в Каневе, который не могут достроить с 1986 года.

"Сейчас там уже ведутся работы. Это будет не просто Дом культуры. Это будет действительно Шевченковский культурный центр", – сообщил он.

В центре будут выставочные и концертные залы, которые можно использовать для местных и всеукраинских событий. Также будут помещения для местных кружков. В планах обладминистрации – провести в новом Центре вручение всеукраинской Шевченковской премии.

"Дети будут заниматься в абсолютно других условиях. Простаивать помещение не будет. Я уверен, что Канев состоится как культурная столица Черкасской области", – комментирует Скичко.

Еще один знаковый проект – "Маленький Иерусалим" в Умани, который предусматривает строительство парков, реконструкцию синагоги и квартала хасидов в современном европейском формате.

"Третий объект, который планируем ввести в эксплуатацию в этом году – крытый бассейн гимназии имени Скляренко в Золотоноше. Его строят пять лет. Этот бассейн планируют создать полностью инклюзивным – для детей и взрослых с инвалидностью. Он будет служить не только для школы, но и для всех горожан", – сказал Скичко.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, на Черкасщине в этом году начнут реконструкцию одного из будущих туристических магнитов области – замка графов Шуваловых в Тальном. Параллельно с этим завершают ремонт дороги Н-16 из Умани в Тальное и дальше в Черкассы.