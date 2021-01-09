По примеру Зеленского? Украинцы в разгар локдауна "штурмовали" Буковель. Фото

Мирослав Семенюк Общество 12:57, 9.01.2021

В первый день локдауна, 8 января, украинцы "штурмовали" горнолыжный курорт Буковель в Карпатах.

Как сообщил журналист Ярослав Иваночко в Facebook, по дороге в Буковель образовались километровые пробки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель", – написал он.

У подъемников на Буковеле собрались сотни отдыхающих, которые совсем не соблюдали дистанцию в 1,5 метра.

На Буковеле собрались сотни отдыхающих
Facebook Тараса Жиравецький
По дороге в Буковель образовались километровые пробки
Facebook Ярослава Иваночка
По дороге в Буковель образовались километровые пробки
Facebook Ярослава Иваночка
По дороге в Буковель образовались километровые пробки
Facebook Ярослава Иваночка
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января в сети появились фото президента Украины Владимира Зеленского с отдыха на Буковеле.

Как видно из опубликованных в соцсетях кадров, Зеленский в специальной экипировке катался на лыжах. Позируя с украинцами, президент улыбался, показывал большой палец вверх.

В Украине с 8 по 24 января действуют усиленные карантинные ограничения.

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