За прикладом Зеленського? Українці в розпал локдауну "штурмували" Буковель. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 12:57, 9.01.2021 Оновлено: 13:14, 9.01.2021

У перший день локдауну, 8 січня, українці "штурмували" гірськолижний курорт Буковель у Карпатах.

Як повідомив журналіст Ярослав Іваночко в Facebook, дорогою до Буковелю утворилися кілометрові затори (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в кількакілометровій черзі на Буковель", – написав він.

Біля підйомників на Буковелі зібралися сотні відпочивальників, які геть не дотримувалися дистанції в 1,5 метри.

На Буковелі зібралися сотні відпочивальників
Facebook Тараса Жиравецького
Дорогою до Буковелю утворилися кілометрові затори
Facebook Ярослава Іваночка
Дорогою до Буковелю утворилися кілометрові затори
Facebook Ярослава Іваночка
Дорогою до Буковелю утворилися кілометрові затори
Facebook Ярослава Іваночка
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня у мережі з'явилися фото президента України Володимира Зеленського з відпочинку на Буковелі.

Як видно з опублікованих у соцмережах кадрів, Зеленський у спеціальному екіпіруванні катався на лижах. Позуючи з українцями, президент посміхався, показував великий палець вгору.

В Україні з 8 по 24 січня діють посилені карантинні обмеження.

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