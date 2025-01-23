Планируют ли мобилизацию студентов, аспирантов, научных работников и педагогов: детали

В Украине мобилизация студентов, аспирантов, научных работников и педагогов, имеющих право на законную отсрочку, не предусматривается. Никаких дискуссий и обсуждений на этот счет на правительственном уровне не происходит.

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Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой. Так он прокомментировал информацию, что из-за несогласованности в правительственном постановлении преподавателей и студентов в летние месяцы могут мобилизовать.

"О информации, которая распространяется в сети относительно мобилизации студентов и преподавателей. Никакая мобилизация студентов, аспирантов, научных работников, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку в соответствии с ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предусматривается. Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации", – пообещал министр.

Оксен Лисовой добавил, что дискуссий и обсуждений по поводу мобилизации указанных категорий на правительственном уровне не проходит.

Ранее народный депутат Роман Грищук заявил, что в новом постановлении Кабинета министров, которое вступило в силу 16 января, есть два абзаца, которые вызывают беспокойство и "потенциально противоречат закону о мобилизации".

В частности, постановление устанавливает ограниченную отсрочку для студентов и аспирантов на один семестр, но не более шести месяцев. Отсрочка для научно-педагогических работников – до конца учебного года.

Грищук отметил, что такие условия создают значительные риски, потому что неопределенность статуса преподавателей и студентов в летние месяцы является потенциальной возможностью мобилизации во время каникул.

В свою очередь, Минобороны предоставило разъяснение об отсрочке для студентов и преподавателей.

"Студенты профессионально-технических, профессиональных высших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август). Раньше этот срок составлял три месяца", – объяснили в министерстве.

У преподавателей будет отсрочка до завершения учебного года, который длится с 1 сентября по 31 августа. Но для этого они должны быть трудоустроены на ставку не ниже 0,75, что должно подтверждаться учебными планами заведения, отметили в Минобороны.

"Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку. Изменения в постановление направлены на упрощение процедуры и снижение нагрузки на работников ТЦК и СП, которые раньше должны обрабатывать огромное количество документов каждые три месяца", – пояснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский предположил, что в 2025 году в Украине якобы могут снизить мобилизационный возраст. Однако нардепы Федор Вениславский и Дмитрий Наталуха опровергли это, ведь соответствующих законодательных инициатив нет и оборонный комитет не ведет об этом дискуссий.

Хотя в США не раз говорили, что Киев должен пойти на снижение мобилизационного возраста, высшее военно-политическое руководство страны категорически с этим не соглашается. В частности, украинский лидер Владимир Зеленский заявляет, что такие предложения даже не рассматриваются.

В свою очередь, министерша юстиции Ольга Стефанишина заявила, что "Мероприятие не может диктовать Украине решение", которое касается снижения мобилизационного возраста. По ее мнению, это желание партнеров снять ответственность за ранее достигнутые договоренности.

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