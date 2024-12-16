Снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано Западом: Стефанишина расставила точки над 'і'. Видео

Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что "Запад не может диктовать Украине решение", которое касается снижения мобилизационного возраста. По ее мнению, это желание партнеров снять ответственность за ранее достигнутые договоренности.

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Об этом чиновник заявила 16 декабря, передает корреспондент OBOZ.UA. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции выступила на форуме "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны".

По ее словам, решения, которые принимаются государством Украина, это, прежде всего, очень большая ответственность за жизнь каждого украинца, поэтому "они не могут быть продиктованы заявлениями чиновников Белого дома или кем-либо".

"Это не позиция – это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это (заявления западных чиновников о необходимости снижения возраста мобилизации в Украине. – Ред.) как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", – сказала Стефанишина.

Ранее она сообщала, что на встречах с топ-чиновниками Европейского Союза обсуждали возраст мобилизованных военнообязанных украинцев. По ее словам, у Украины "есть очень очевидный ответ".

"Мы не можем принять эту критику, поскольку нет ни системы планирования, ни тренировки, ни оснастки", – пояснила вице-премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж раскритиковал требование США пополнить ВСУ молодыми людьми. По его словам, в случае Украины это не будет выигрышным решением, потому что количество 18-25-летних очень мало, чтобы отправлять их на военную службу.

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