'Піца' или 'піцца': как написать на украинском правильно и почему

Слово "пицца" является заимствованием из итальянского языка, где оно используется для обозначения традиционного блюда – круглого теста с разными начинками, запеченного в печи. Важно отметить, что в большинстве европейских языков слово "пицца" обычно произносится с удвоенной "ц", что в свою очередь влияет на его написание.

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OBOZ.UA разбирался, как правильно писать по-украински – "піца" или "піцца". Есть четкое правило, определяющее нормативы написания.

В украинском языке удвоение согласных в иностранных языках не сохраняется, если нет особых фонетических оснований для этого.

Так что в общих названиях иноязычного происхождения буквы на обозначение согласных обычно не удваиваем. Это, в частности, касается и слова "піца".

Приведем и другие примеры: апарат, акумулятор, бароко, беладона, бравісимо, ват, група, гун (гуни), фін (фіни), ідилія, інтермецо, колектив, комісія, лібрето, піанісимо, сума, шосе.

Удвоенные согласные надо писать в исключениях: Аллах, алло, білль, бонна, брутто, булла, ванна, вілла, донна, дурра, мадонна, манна, мірра, мулла, мотто, нетто, панна, панно, пенні, тонна, гамма й каппа (літери грецького алфавіту).

В случае совпадения в общих названиях одинаковых согласных префикса и корня удвоения следует сохранять: імміграція (ім + міграція), інновація (ін + новація), ірраціональний (ір + раціональний), контрреволюція (контр + революція), контрреформація (контр + реформація), сюрреалізм (сюр + реалізм), но: анотація, конотація.

Удвоение букв на обозначение согласных нужно сохранять в собственных именах и в производных от них: Андорра, Боттічеллі, Марокко, Міссурі, Ніцца, Теннессі, андоррець, марокканець.

Итак. рассмотрев все правила и исключения, можно сделать заключение. Слово "пицца" возникло из-за влияния итальянского произношения, где удвоение буквы "ц" является частью звучания. Однако в украинском языке удвоение согласных в общих названиях, взятых из других языков, не сохраняется.

Единственный правильный вариант написания этого слова – "піца".

Также OBOZ.UA объяснял, как писать на украинском правильно: "надобраніч" чи "на добраніч".

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