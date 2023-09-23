'Пишу докторскую': Буданов объяснил, для чего поступил в Острожскую академию

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пишет докторскую диссертацию. Именно для этого он недавно поступил в "Острожскую академию".

Об этом Буданов рассказал в интервью The Drive. Он заявил, что не изучает политологию, как считает публика.

"Я там пишу докторскую. Тема: Глобальное взаимодействие между спецслужбами по всему миру, как они взаимодействуют и как влияют на свою внутреннюю политику", – сказал глава ГУР.

На вопрос, напишет ли он книгу после завершения войны в Украине, Буданов ответил неоднозначно и со смехом: "Я сначала напишу докторскую. И согласно календарному плану, который они мне предоставили, у меня два года".

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Кроме того, глава ГУР признался, что совершенно не был разочарован тем, что его не назначили министром обороны?

"Я люблю свою текущую работу", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Буданов причислен к аспирантуре "Острожской академии". Он будет приобретать специальность "политология" на вечерней форме обучения.

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