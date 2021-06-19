Писатель и сценарист Слава Сэ умер от COVID-19

Писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ, умер в Риге от коронавируса. Ему было 52 года.

Об этом пишет Meduza. Он с 3 июня находился в больнице с двусторонней пневмонией, которая была последствием коронавируса.

Слава Сэ был известным писателем и сценаристом, который создал сценарий для фильма "Джентельмены удачи" и мультфильма "Три богатыря: ход конем". Свою первоначальную известность он заполучил как автор заметок в "Живом журнале", они позже были изданы в виде книги "Сантехник, его кот, жена и другие подробности".

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Добавим, что писатель давал концерты по городам Украины, последний был в мае этого года.

После новости о его смерти в сети начали скорбить. Скорбящие слова пишут артисты, журналисты и просто люди. Славу Сэ называют светлым, талантливым и гениальным человеком. Некоторые призывают прививаться, чтобы уберечь себя от плачевных исходов болезни.

Добавим, Солдатенко родился в 1969 году в Латвии. Он окончил психологический факультет, некоторое время даже работал сантехником. Писательскую карьеру начал именно с заметок в "Живом журнале".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 13 июня, умер украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис. Ему был 91 год.