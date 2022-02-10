Перевод часов 2022: когда Украина перейдет на летнее время

Перевод часов на летнее время в Украине в 2022 году состоится 27 марта в 03:00. Часы нужно будет перевести на один час вперед.

Переход на летнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье марта в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

А в последнее воскресенье октября стрелки часов переводят во второй раз – на один час назад.

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В последние годы сезонный перевод часов нередко становился причиной дискуссий. Так, изначально его целью была экономия электроэнергии, однако, согласно современным данным ученых, манипуляции со временем могут быть вредны для здоровья.

В частности, в 2019 году большинство депутатов Европарламента проголосовали за отмену перевода часов с 2021 года. Однако из-за того, что по территории ЕС проходят три часовых пояса, а между его странами-членами нет единства в этом вопросе, процесс отложили до 2026 года.

В марте 2021 года отменить перевод часов пытались и в Украине. Так, депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроект № 4201 (в первом чтении), который предусматривал переход страны на постоянное "зимнее" время. Его инициатор, на тот момент вице-спикер парламента Руслан Стефанчук ссылался на исследования о вреде перевода стрелок.

Однако голосование законопроекта во втором чтении депутаты провалили и отменить перевод часов в Украине не удалось. Документ направили в комитет на доработку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украинской ассоциации медицины сна Юрий Погорецкий рассказал, почему зимнее время является наиболее оптимальным для здоровья. По словам специалиста, некоторые люди могут перестраиваться на новый ритм от одного до шести месяцев.