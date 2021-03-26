Перевод часов 2021: когда Украина перейдет на летнее время

Перевод часов на летнее время в 2021 году в Украине состоится в ночь с 27 на 28 марта в 03:00. Стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Как известно, переход на летнее время ежегодно происходит в последнее воскресенье марта. А в последнее воскресенье октября стрелки часов вновь переводят на зимнее время – на один час назад.

Перевод стрелок в нашей стране осуществляется два раза в году с 1996 года согласно постановлению Кабинета министров "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Сезонный перевод часов является причиной многочисленных споров. Так, с одной стороны, считается, что он помогает сократить расход электричества, но с другой, – может отрицательно сказываться на самочувствии людей.

Сезонный перевод часов является причиной многочисленных споров Unsplash

В связи с этим в сентябре 2011 года переход на зимнее время был отменен постановлением Верховной Рады, однако уже в октябре, из-за шквала критических высказываний со стороны части общественности парламент признал данный документ недействительным.

А 18 февраля 2021 года пресс-служба Верховной Рады сообщила, что Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал народным депутатам принять за основу законопроект заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука "Об исчислении времени в Украине" №4201.

В случае принятия этого законопроекта переход на зимнее и летнее время будет отменен и установится единое время по Киеву, которое соответствует нынешнему зимнему – UTC +2. Автор документа ссылается на мнение большинства ученых о том, что сезонный перевод стрелок вреден для здоровья, а его роль в экономии электроэнергии не доказана.

3 марта в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект об отмене перевода часов. Также было принято решение ускорить подготовку документа ко второму чтению.

Если решение будет принято, украинцы в последний раз переведут часы в конце октября 2021 года. После этого в Украине будет действовать киевский час UTC +2.

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