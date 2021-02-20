В Украине могут отменить летнее и зимнее время: на каком остановится страна

В случае принятия Верховной Радой законопроекта №4201 "Об исчислении времени в Украине", будет установлено единое киевское время, которое соответствует теперешнему зимнему времени (UTC +2).

В документе, автором которого является первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, указано, что в этом году переход на зимнее время запланирован в ночь с субботы (24 октября) на воскресенье (25 октября).

"Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой Украины, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", – говорится в пояснительной записке.

Автор ссылается на мнение большинства ученых и врачей о том, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад имеет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

"Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, негативным образом отражается на общем состоянии, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней", – подчеркнул Стефанчук.

Также научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы.

Кроме того, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовали принять законопроект, отменяющий переход на зимнее или летнее время. В то же время для некоторых территориальных общин могут сделать исключение.