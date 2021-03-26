Переведення годинника 2021: коли Україна перейде на літній час

Переведення годинника на літній час 2021 року в Україні відбудеться в ніч із 27 на 28 березня о 03:00. Стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Як відомо, перехід на літній час щорічно відбувається в останню неділю березня. А в останню неділю жовтня стрілки годинника знову переводять на зимовий час – на одну годину назад.

Переведення стрілок у нашій країні здійснюється двічі на рік із 1996 року відповідно до постанови Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України".

Сезонне переведення годинників є причиною численних суперечок. Так, з одного боку, вважається, що воно допомагає скоротити витрату електрики, але з іншого, – може негативно позначатися на самопочутті людей.

Сезонне переведення годинників є причиною численних суперечок Unsplash

У зв'язку з цим у вересні 2011 року перехід на зимовий час було скасовано постановою Верховної Ради, проте вже у жовтні, через шквал критичних висловлювань з боку частини громадськості, парламент визнав цей документ недійсним.

А 18 лютого 2021 року пресслужба Верховної Ради повідомила, що Комітет з питань економічного розвитку рекомендував народним депутатам узяти за основу законопроєкт заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука "Про обчислення часу в Україні" №4201.

У разі ухвалення цього законопроєкту перехід на зимовий і літній час буде скасовано і буде встановлено єдиний час за Києвом, який відповідає нинішньому зимовому – UTC +2. Автор документа посилається на думку більшості вчених про те, що сезонне переведення стрілок шкідливе для здоров'я, а його роль в економії електроенергії не доведено.

3 березня у Верховній Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт про скасування переведення годинника. Також було ухвалено рішення прискорити підготовку документа до другого читання.

Якщо рішення підтримають, українці востаннє переведуть годинники наприкінці жовтня 2021 року. Після цього в Україні буде діяти київський час UTC +2.

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