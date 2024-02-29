Переселенцы в городе Ватутино получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Черкасщину избрало немало людей, которых военная агрессия России заставила начать жизнь с нового листа. Один из городов, где живет много вынужденных переселенцев – Ватутино. Сейчас там идет выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Продукты длительного хранения – весомая поддержка для людей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.