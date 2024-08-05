Переселенцы из Бахмутской общины в Харькове получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Их города и селения уничтожили русские войска. Люди эвакуировались, многие из них в Харьков. Теперь переселенцы из Бахмутской общины могут получить помощь – Фонд Рината Ахметова передал для них тысячу продуктовых наборов. Выдачи производятся в харьковском хабе "С Бахмутом в сердце".

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В каждый продуктовый набор входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.