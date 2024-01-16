Переселенцам из Мелитопольского общества в Днепре отправили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Днепр отправлено тысячу продуктовых наборов. Эта помощь от Фонда Рината Ахметова предназначается для вынужденных переселенцев из Мелитопольского общества. Выдачи будут производиться в хабе "Мелитополь Именно здесь. Днепр".

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В каждом наборе – самые необходимые продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Эту поддержку ждут люди, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за того, что туда пришли русские солдаты.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.