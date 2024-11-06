Переговоры и покупки будут удачными: астролог дала прогноз на 6 ноября

В среду, 6 ноября, длится 5-й лунный день. Луна находится в Козероге, а Солнце – в Скорпионе.

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Чего ждать от этой даты эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она пообещала довольно лёгкий и приятный день.

По ее словам, на середину недели выпадает день Меркурия, день коммуникаций. Что касается даты, то шестерка – это число Венеры, которая открывает нашу внутреннюю и внешнюю красоту, дает энергию красоты, благополучия, успеха и удачи. "Поэтому любые переговоры и договоренности в этот день будут полностью удачными", – пообещала Исита Гая.

Астролог спрогнозировала, что 6 ноября будет прекрасный день, чтобы подписать какой-нибудь договор. Также хорошо в этот день делать покупки и что-нибудь продавать. "Все, что вы будете начинать, о чем вы будете договариваться в этот день, будет достаточно успешным", – сказала Исита Гая.

Также следует посвятить эту среду практикам, связанным с красотой. "Обязательно уделите внимание красоте – внутренней красоте, внешней красоте. Сделайте своими руками какую-нибудь красивую вещь, которая будет на вас смотреть в вашем доме и напоминать вам о внутренней красоте о гармонии с собой", – посоветовала астролог. К таким вещам она отнесла изделия из глины, рисунки, красиво декорированные собственнноручно приготовленные блюда. А еще красивую одежду или украшения. Или можно просто позаботиться о своей красоте, сходя в массажный салон, парикмахерскую и т.д.

Относительно цветов, которые следует выбирать в этот день, Исита Гая предложила все оттенки розового и зеленого. Сегодня они будут наиболее удачными.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака.

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