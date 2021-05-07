Дочь не может поверить и ждет дома: подробности смерти известного ветерана АТО из 'Айдара'

В пятницу, 7 мая, в Черкассах похоронят бойца 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Тимура Манджосова с позывным "Балу". Он семь лет провел на фронте, защищал позиции Украины в районе Счастья. Перед мужчиной всегда находились российские наемники, а позади – река. Но он говорил, что никогда не будет отступать.

Тимур умер не от пуль оккупантов, а от коронавируса в госпитале во Львове. У него осталась жена и дочка, которая много лет ждала папу дома.

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Волонтер Мирослав Гай рассказал о своих впечатлениях после встречи с Тимуром во время съемок документального фильма "Братья по оружию", который вышел в свет прошлой весной.

"Мы общались с ним в рамках съемки. О личном поговорить не успели, но "Балу" произвел на меня большое впечатление. Он очень спокойный, общительный, сосредоточенный. Их пункт "Фасад" находится в особом месте в Счастье, прямо за рекой. Впереди российские позиции, а позади река. В случае чего, отступать можно только через мост, который простреливается и заминирован. Он был старшим на том пункте", – говорит Гай.

Однажды, во время съемок фильма, украинские позиции начали обстреливать. "Он вел себя спокойно, без суеты, никакой паники. Человек прекрасно понимает, что делает и где находится. Многие на его месте бы растерялись, но его ничто не смущало. Ребята крепко удерживают свои позиции. Очень достойные люди, каждый из которых сделал свой выбор", – делится впечатлениями волонтер.

"Да, он семь лет на фронте. Такие люди там есть, но их не так много. Это надо быть военным не по профессии, а по призванию, эмоционально и психологически быть втянутым в войну. Там бетон не выдерживает, а такие люди как Тимур, выдерживают", – говорит Гай.

В четверг, 6 мая, тело Тимура привез в его родные Черкассы побратим со Львова Владимир Штурм.

"Я помню его еще с Майдана, мы там с ним пересекались. Что вам сказать, все там были чумазые, в касках. Потом встретились с ним в "Айдаре", он туда пришел добровольцем чуть позже меня, уже осенью. Воевали в разных ротах: он в "Фасаде", я был в афганской роте. Встречались с ним несколько лет назад на Яворовском полигоне. А теперь попрощались с ним в нашей части, и привез его домой. Похороны будут в пятницу, 7 мая", – говорит он.

Еще один побратим Манджосова Богдан Гаркуша рассказал, что как только началась война на Донбассе, они начали волонтерскую деятельность.

"Тимур был на Майдане в самообороне. Потом мы начали с ним ездить на восток, чтобы поддержать наших военных. И примерно в июле 2014 года Тимуру пришло четкое понимание того, что у Украины есть враг и нужно брать в руки оружие. Тогда он ушел добровольцем в "Айдар". На то время это был самый крупный добровольческий батальон. Уже в декабре 2014 года он подписал контракт", – вспоминает Богдан.

Тогда в Счастье Луганской области, где стоял батальон, были тяжелые времена. Тимур получил ранение и был контужен, в конце 2015 года покинул фронт.

"Ему пришлось пройти несколько операций, реабилитацию. Но в июне 2016 года он вновь вернулся в свой батальон. Со своим подразделением он прошел все горячие точки, они дошли вплоть до Мариуполя", – говорит Богдан.

Тимур был примером для всех бойцов своего подразделения и за время службы получил много наград. Он был мудрым и справедливым, за ним бойцы были как за каменной стеной.

У Тимура остался взрослый сын и 10-летняя дочка. Мужчина всегда переживал, что не может уделять девочке много времени и всегда передавал ей подарки, когда кто-то из знакомых ехал в Черкассы.

На этот раз семья ждала Тимура домой на Пасху, 2 мая. Да и сам боец мечтал о том, что увидится с родными и отдохнет, ведь ему требовалось лечение.

Однако еще 22 апреля он почувствовал себя плохо – поднялась температура, появился озноб и слабость. Он тут же обратился к врачу. Но время на фронте было неспокойное, Россия стянула к границам свою технику и войска.

Только 26 апреля, когда стало ясно, что россияне отводят войска, их батальон получил приказ выходить на полигон.

"Они на фронте были 11 месяцев. Теперь им нужно было погрузиться и выехать в западную Украину. Вывод подразделения – это процесс непростой и долгий. Сутки они грузились, двое суток ехали. Там не было никого, кто мог бы заменить Тимура. Поэтому он до последнего оставался в батальоне", – говорит Богдан.

Уже в дороге Тимуру было очень плохо, поднялась высокая температура, его знобило. Как только они приехали, 30 апреля он попал в госпиталь, а на следующий день в реанимацию. Хоть ПЦР-тест не подтвердил инфицирование коронавирусом, но все симптомы указывали именно на эту инфекцию.

В реанимации его подключили к аппарату ШВЛ, но 4 мая в 13:54 Тимура Манджосова не стало. Дочка до сих пор отказывается верить в смерть папы и ждет его дома...