или Как путинская россия добровольно ВОЗВРАТИЛАСЬ во времена СТАЛИНА.

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На днях проходил очередной съезд Коммунистической партии российской федерации. И если вполне прогнозируемо делегаты в очередной раз переизбрали своим генсеком вечного 81-летнего Зюганова, то решение о сталине Вас, по меньшей мере, удивит. Так вот, КПРФ во время своего последнего съезда приняла резолюцию, в которой признала ОШИБОЧНЫМ доклад Никиты Хрущева об осуждении культа Сталина на XX съезде КПСС в 1956 году.

Далее текст на языке оригинала.

В ній йдеться, зокрема, про те, що доповідь Хрущова містила "сфальсифіковані та спотворені факти й брехливі звинувачення на адресу видатної фігури вітчизняної та світової історії – Йосипа Віссаріоновича Сталіна". Російські комуністи планують також закликати путіна "повернути місту Волгограду та області їх героїчні назви Сталінград і Сталінградська область".

Цікаво, що раніше голова Держдуми, вірний путінець і медвєдєвець, Вʼячеслав Володін закликав комуністів покаятися за минулі рішення КПРС та переглянути свої резолюції щодо Сталіна. Як бачимо, провладна кпрф оперативно виконала вказівку путінської партії. Найсумнішим в цій історії є той факт, що останні соціологічні дослідження фіксують і рекордне зростання схвалення росіянами діяльності Сталіна. Так ще в 2012 році російських фанатів Сталіна було всього 28%, в 2023 – вже 63%, а нині – біля 70%.

Для наших захисників "общей истории" та "великой русской культуры" наведу першу 5-ку "величайших людей россии всех времен и народов" згідно опитування "Левади-центру", проведеного в квітні 2025 року.

Отож "найвидатнішими росіянами" було названо:

– Сталіна – 42%;

– Путіна – 31%;

– Леніна – 28%;

– Пушкіна – 24%

– Петра Першого – 19%.

Тож від путінсько-сталінської росії щирі вітання одеським пушкіністам, полтавським захисникам петра першого….та всім щирим оборонцям державної політики РФ щодо просування героїв "русского міра", який вони навʼязують українцям… ракетами і шахедами.

І невипадково вічно пʼяний голос Путіна – Мєдвєдєв пригрозив Генсеку НАТО Рютте "сибірськими таборами", бо для російської орди – масові вбивства, репресії, концтабори …предмет історичної гордості, а не ганьби.

Насамкінець кілька слів про Україну.

У нас в 2023 році фанатів Сталіна було 4 відсотки. Проте, казки і міфи про "велику російську культуру" та "щасливе життя за часів СРСР" ще міцно сидять в головах багатьох людей воюючої України.

Тож очищаємо нашу рідну країну від наративів російської пропаганди:

бо чим менше у нас буде фанатів Петра-Леніна-Сталіна-Путіна,

тим більше шансів на перемогу у війні за ВОЛЮ і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ.