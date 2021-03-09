Противники вакцинации должны лечиться от COVID-19 за свои деньги? Медики оценили заявление

Украинцы, заболевшие коронавирусом, имеют право на бесплатную медицинскую помощь. В случае отказа делать прививку от COVID-19 им не придется оплачивать лечение за свой счет, ведь вакцинация в Украине является добровольной, никто не может принуждать к ней граждан.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в начале марта отреагировал на нежелание части общества делать прививки, сделав предположение, что в будущем, в случае инфицирования, таким людям придется самим оплачивать лечение. "Вакцинируйтесь или готовьте деньги", – отмечал он. После порции критики в свой адрес мэр пояснил, что это его личное мнение и позиция. Сенкевич сказал, что за лечение противников вакцинации в итоге приходится платить налогоплательщикам, что, по его мнению, нецелесообразно.

Как объяснили OBOZREVATEL в Национальной службе здоровья Украины, в случае выявления у пациента COVID-19 он должен получать бесплатно первичную медицинскую и амбулаторно-поликлиническую помощь. В то же время никого нельзя заставить вакцинироваться, потому что прививка от COVID-19 в Украине является добровольной для населения.

Гражданин, у которого обнаружили коронавирус, независимо от его отношения к иммунизации, может обратиться в центр оказания первичной медицинской помощи даже не имея декларации с врачом.

"Пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить бесплатно первичную медицинскую и амбулаторно-поликлиническую помощь. Кроме того, лица с подозрением на коронавирусную болезнь могут пройти тестирование у своего семейного врача, а также получить консультации", – отметили в НСЗУ.

Также пациент с COVID-19 может получить бесплатно экстренную медицинскую помощь в случае критического состояния.

Бесплатный пакет услуг лечения пациентов с коронавирусом предусматривает:

тестирование на COVID-19,

лабораторное исследование,

медицинскую помощь,

кислородную поддержку в случае необходимости,

интенсивную терапию,

медикаментозную терапию и обезболивание.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что для дальнейшего получения полного объема медицинских услуг первичной медицинской помощи необходимо заключить декларацию с врачом.

Семейный врач Владислав Ващенко считает, что такие слова городского головы Николаева, это, скорее, ущемление, чем мотивация, а подобные проблемы должны рассматривать законодатели.

"Это должно решаться на государственном уровне (обязательность вакцинации и лишение бесплатного лечения. – Ред.), нельзя принудительно вакцинировать человека. У каждого гражданина есть свободный выбор, вакцинироваться или нет. Я поддерживаю вакцинацию от COVID-19. Нужно мотивировать людей, а не заставлять их. Государство со своей стороны, в соответствии с законодательством, должно предоставлять бесплатную медицинскую помощь. Для этого и было сформировано такое звено медицины, для этого и была проведена реформа, чтобы помочь каждому, кто в этом нуждается. Граждане же платят налоги", – убежден врач.

Терапевт Иван Сорока подчеркнул, что такая коммуникация мэра с людьми будет малоэффективной. Стоит начать с другого: объяснить гражданам, почему необходимо иммунизироваться, подчеркнуть, что эта вакцина является безопасной, заверить людей, что о них позаботятся еще до вакцинации.

"Надо объяснять людям, чтобы они понимали, почему стоит вакцинироваться. Поощрить граждан можно, сказав, что будут созданы все условия, например, обследование перед прививкой, чтобы уменьшить риск побочных эффектов", – сказал практикующий врач и президент Украинского медицинского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мэр города Николаева Александр Сенкевич оправдался за идею наказать тех, кто будет отказываться от вакцинации против коронавируса .

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первой препарат CoviShield производства компании AstraZeneca получила Черкасская область.