Мэр Николаева оправдался за идею наказать тех, кто откажется от вакцинации против COVID-19

Мэр Николаева Александр Сенкевич оправдался за идею наказать горожан, которые откажутся от вакцинации против коронавируса.

Он заявил, что лишать невакцинированных больных COVID-19 права лечиться за счет государства – его собственное мнение, передает ТСН.

Сенкевич отметил, что было бы хорошо закрепить это на государственном уровне. Ведь пока лечение в стационаре дорогое и финансируется из бюджета.

"Если человек пренебрегает своим здоровьем – мне особенно все равно. Но я не хотел бы, чтобы николаевцы, да и любые украинцы, из собственных налогов платили за лечение тех, кто отрицает вакцинацию и не хочет этого делать", – заявил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города, которые откажутся от вакцинации против COVID-19, в случае заражения коронавирусом будут лечиться за свой счет.