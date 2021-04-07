Паспорта вакцинации в Украине могут быть электронными, – Радуцкий

Паспорта вакцинации против COVID-19 в Украине, скорее всего, будут электронным документом.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его мнению, о массовом введении подобных документов говорить еще рано.

"Во-первых, есть международные санитарные нормы, которых Украина четко придерживается. Но в мире провакцинировано 0,88% населения, о каких вакцинных паспортах можно говорить? Это больше медийная история, чем реальность", – сказал нардеп от "Слуги народа".

Он также спросил: "Если каждая страна будет вводить такой собственный паспорт, то сколько времени займут межправительственные соглашения о признании таких паспортов?".

По его мнению, речь идет не об отметке в международном паспорте о прививке, "а о том, что мы открываем страну для тех, у кого есть вакцинация".

"Возможно, будет развиваться практика выдачи документа о вакцинации, который применялся для посещения стран, где была распространена желтая лихорадка, такой специальный желтый бланк международного образца. Но, скорее всего, это будет какой-то электронный документ", – указал Радуцкий.

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