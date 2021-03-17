В ЕС показали, как будет выглядеть паспорт вакцинированного от COVID-19

Европейская комиссия 17 марта представила паспорта, которые будут выдавать людям, вакцинированным от коронавируса, а также тем, кто переболел или получил негативный тест.

"Цифровой зеленый сертификат" позволит жителям Евросоюза путешествовать без ограничений. Он будет представлен в бумажном и электронном вариантах, сообщается на сайте ЕК. Также обнародовано фото, как будет выглядеть документ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Паспорта будут двуязычными – на английском и языке страны, выдавшей его. Он должен обязательно содержать штрихкод, дату и место вакцинации, а также тип препарата.

Планируется, что документы будут трех типов: о том, что человек вакцинирован от коронавируса; о том, что человек уже переболел коронавирусом; о наличии негативного теста на коронавирус.

Выдаваться паспорта будут тем, кто получил прививку утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам вакцинами, а именно Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).

"Благодаря цифровому сертификату мы используем европейский подход, чтобы обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями этим летом", – пояснил еврокоммисар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Также отмечается, что правительства стран ЕС смогут сами решать, какие ограничения они готовы снять для владельцев таких сертификатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе до лета 2021 года планируют ввести паспорта вакцинации. Необходимость такого решения в конце февраля поддержали все лидеры ЕС.