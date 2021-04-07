Паспорти вакцинації в Україні можуть бути електронними, – Радуцький

Паспорти вакцинації проти COVID-19 в Україні, найімовірніше, будуть електронним документом.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". На його думку, про масове запровадження подібних документів говорити ще рано.

"По-перше, є міжнародні санітарні норми, яких Україна чітко дотримується. Але у світі провакциновано 0,88% населення, про які вакцинні паспорти можна говорити? Це більше медійна історія, ніж реальність", – сказав нардеп від "Слуги народу".

Він також запитав: "Якщо кожна країна буде вводити такий власний паспорт, то скільки часу займуть міжурядові угоди про визнання таких паспортів?".

На його думку, йдеться не про позначку в міжнародному паспорті про щеплення, "а про те, що ми відкриваємо країну для тих, у кого є вакцинація".

"Можливо, буде розвиватися практика видачі документа про вакцинацію, який застосовувався для відвідування країн, де була поширена жовта лихоманка, такий спеціальний жовтий бланк міжнародного зразка. Але, найімовірніше, це буде якийсь електронний документ", – вказав Радуцький.

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