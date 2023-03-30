Слушая, как Паша-Мерседес запричитал по-украински, поймала себя на мысли: ов, а ведь это уже, похоже, начинает сбываться прогноз наших "двадцатников" – что за судьбу украинского языка сможем быть спокойными только тогда, когда на нем заговорят бандиты и проститутки*!

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А тепер чекаємо на свідчення найспритніших з отих 220 душ братви в справі виставки "Дары волхвов" у січні-2014 і прибулих тоді в Лавру, за день перед початком розстрілів на Майдані, автобусів із молодими, однаково стриженими "паломниками" однакової військової виправки... Дев'ять років минуло, терміну давности за ці злочини, вже можна докумекати, не буде, тож вперед, братіє, час настав, – щиросерде зізнання ще вможливить перекваліфікацію зі співучасника на свідка, ловіть момент і не баріться!

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*Без жартів – те, що наш кримінал усе ще російськомовний, а тюрма всі роки незалежности й далі лишалась знаряддям русифікації сільських "сайгонів", є справді, об’єктивно, симптомом слабкої держави: кримінал як ніхто – як жодна інша соціальна група чи меншина – відчуває, "за ким сила" і до кого йому вигідніше "примкнути" (кажучи мовою історичної аналогії, до "політичних" чи до "табірної адміністрації"), так що "робоча" російськомовність наших "бандитів і проституток" свідчила про зовнішнє "чекістське управління" Україною навіть переконливіше, ніж російськомовність великого бізнесу.