Все чаще жители ОРДЛО говорят о себе "мы никому не нужный хлам". Что ж, самокритично. Всего 9 лет от "шахтеры кормят Украину и путин все сделает для Донбасса" до "мы никому не нужный хлам". Хотя нет, была еще предыдущая остановка, которая называлась "мы не этого хотели – нас обманули".

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Але, це усе слова, бо люди досі виконують усі вимоги окупанта, вважають окупанта "асвабадітелем", отримують паспорти росії та йдуть воювати проти України.

Це дуже дивно. Немов в одній людині зібралися кілька й кожен висловлює свою думку, яка кардинально відрізняється від інших. Один каже "как хорошо, что мы живем в республике", другий "нет, республіка у нас отстой, но нас вот-вот возьмет к себе россия", третій "да, жизнь ухудшилась, но зато без бандер", четвертий тихо шепоче "но нас убивают, не платят зарплату, города пусты, людей почти нет, а вот до войны", п’ятий, шостий… але потім вони дивно приходять до висновку "хуже не будет" та йдуть на роботу, де затримують зарплату, п’ють до нестями та покірно йдуть до військкоматів.

В ОРДЛО не було жодної акції проти мобілізації. Декілька були лише з причин поганого оснащення мобілізованих, бо їм дають зброю другої світової.

В ОРДЛО не було жодної акції супротиву після закриття та затоплення шахт, скорочення робочих місць.

В ОРДЛО не було жодної акції супротиву, після хвиль зґвалтувань, викрадень.

В ОРДЛО не було жодної акції стосовно здорожчання продуктів харчування та комунальних послуг.

Усі недовольні трошки щось попишуть в інтернеті, на тому й усе. Перемагає "гірше не буде", тому усі просто продовжують жити, вмирати. Це неосяжно.

Тому сьогодні знову розмова для моїх екс-земляків по Луганській та Донецькі областям. Бо неосяжно, не вистачає сил зрозуміти, як це бачити смерть своїх міст, сел, вулиць, рідних, колег, підприємств та нічого не робити.

Як це жити, знаючи, що ти живеш у брехні, яку сам й створив, яку сам побудував, як й своє життя, бо ж у 2014-му році кричав про велич Донбасу, велич шахтаря, як ти усіх зробиш, як увесь світ буде стояти навколішки перед Донбасом, блокував українську армію, яка йшла захищати кордон, мріяв, як путін особисто видасть ключі від квартири у москві, а потрапити у гетто, без світла, води, інтернету, прав та свобод.

О, до речі про права та свободи. Середньостатистичний мешканець ОРДЛО негативно реагує на ці слова, бо вважає їх проявом фашизму, капіталізму та загниваючого Заходу. Одразу починає виправдовувати свій негатив "вот при советском союзе, а вот при сталине, а вот наскакали свободу и война тепер". Тобто в ОРДЛО критична більшість висловлюється проти свобод та прав людини, підтримуючи диктатуру, але коли це починає зачіпляти їх особисто "мы не этого хотіли-нас обманули". Дивний світ.

Критична більшість мешканців ОРДЛО досі продовжує любити росію, й це на фоні тисяч могил, тисяч пропавших безвісти, тисяч зруйнованих домів, підприємств. Як це? Вони бачать, що відбувається з їх містами, сусідами, життям й… так, досі чекають "путин нас возьмет к себе, заживем побагатому". Досі мріють "вот-вот россия побідит НАТО и … ".

Усі негаразди, усі біди, високі ціни, закриття шахт, відсутність соціального захисту, відсутність світла, води, доріг, роботи, ліків, навіть високу загибель їх мобілізованих на фронті мешканці ОРДЛО покладають на місцеву владу, тобто на своїх колаборантів, яких росія поставила керувати "республіками".

Улюблена гра совєцьких громадян "цар хороший, бояре плохие".

Саме тому періодично мешканці ОРДЛО пишуть листи путіну, в яких розповідають про те, що "за его спиной, власть лнр-днр". Періодично стають на коліна, знімають це на камеру, усі ці звернення до путіна де звинувачують місцеву владу, яка "плохо работает". 9 років путін мовчить та не відповідає на їх звернення. Вони вірять, чекають та вмирають.

А ось мешканці росії все частіше згадують про те, що "если бы не Донбасс со своїми хотелками, войны бы не было". Взагалі на росії, як було ставлення до мешканців Донбасу "третий сорт" так й залишилося.

Але це зрозуміло, росіяни до усіх мають таке ставлення. Мені не зрозуміло, чому мешканці ОРДЛО, ці самі шахтарі, якими пишалася Україна, самі відносяться до себе, як до хламу, до низькосортної людини, створивши для себе умови гетто та повністю підкорившись ідеям руського миру, який їх знищив.

Наразі ОРДЛО – це темний світ, бо це чорні вулиці сірих спустошених міст. Населення скоротилося більше ніж на 50 відсотків. Чоловіків майже немає. Вже заговорили про дефіцит чоловіків різних спеціальностей.

Підсумки мобілізації в ОРДЛО, це знищений край. Жінки вже здебільшого народжують дітей від бурятів, кадирівців, та інших "руських". ОРДЛО – це край пенсіонерів, вдів, молодих мам, дітей-підлітків, наркоманів та пиятик.

Соцгрупи ОРДЛО забиті тисячами оголошень про зниклих безвісті мобілізованих донбасян. Виплати? Допомога? – усі родини загиблих, як й поранені та інваліди, яких також повно у ОРДЛО, без ніг, без рук, не мають соціальних виплат, допомоги, бо ж їх "республіка" – це фейк, а росії вони не потрібні, бо вони використаний утіль, хлам, відпрацьований матеріал.

Й ті, хто пройшов путінську м’ясорубку, той саме про це каже "мы никому не нужный хлам", має розчарування у… "республіці", бо ж "путін хороший, бояре погані".

Цитата з соцмереж ОРДЛО мовою оригіналу та оригінальною пунктуацією:

"Дно дна пробито лютой донецкой властью. Когда уже нажрутся эти шакалы?!Касается двухсотых и раненых – тех, кто встал на защиту Донецкой Республики.

Тех, кого забирали воевать из СИЗО и лагерей.

Мало того, что людей незаконно держали годами без приговоров в заключении, нарушая тем самым Уголовный Кодекс и Конституцию.

Мало того, что основным условием выхода на фронт было признание вины, в том числе и для без вины виноватых.

Хочешь воевать – признавай то, что на тебя навесили, против тебя нафабриковали.

Многие на это пошли, не думая о последствиях. Главное было – встать на защиту земли донецкой.

Забирали штурмовиками в местные подразделения.

Многих уже нет в живых..

Не все из них погибли в боях..

Есть не единичные случаи, когда намеренно двухсотили. Эта категория бойцов подлежит утилизации..

Для чего? Чтобы не заговорили, не свидетельствовали против преступников у власти и в правоохранительных органах.

Всех, кого забирали из мест лишения свободы не страховали на случай гибели и ранений.

А это значит, что от Донецкой Республики выплаты родным не положены в случае гибели. Процесс опознания не все выдерживают, особенно в морге больницы Калинина.

В морских контейнерах горы трупов погибших Воинов.. своего найти, повезет, если близко лежит, не придется по трупам ползти..

Справку получить или свидетельство о смерти.. неделями ждать приходится…

По ранениям.. Пройти ВКК, комиссоваться.. как семь кругов ада пройти, и не факт, что положенных выплат добьешься..

Правда можно денег заплатить, которых нет.. Зарплаты задерживаются, штурмовые не платятся, лечение за свой счет.

В сети неравнодушные собирают средства на аппараты Илизарова, пластины, протезы… на что только не собирают.. все зависит от каждого конкретного случая.

Сейчас недолеченных, не прошедших реабилитацию бойцов выписывают.

Врачи руками разводят – приказ, мать его.

Выписывают в расположение частей.

Это как вообще? Бойцу последующая операция требуется.. а его на передовую.

Там уже всех покрошили.. ты следующий..

Им по хрену, что ты в руках автомат держать не можешь…

Сейчас бойцам из, так называемых, бывших местных подразделений выдают зарплатные карточки. Все подразделения переходят под ВС РФ. Это значит, что упыри черный нал отмывать в скором времени не смогут.

По сему – попавшим в госпиталь по болезни, ранению минус 100 тысяч из зарплаты. Попал на неделю, месяц, полгода – без разницы – минус 100.

Далее, лечись как хочешь и за что хочешь..

Новое введение уже в действии.

Пострадавшие отписывайтесь в комментариях, в личку.

Волков бояться, в лес не ходить…У власти не волки, у власти шакалы. Нелюди, потерявшие берега. Пора готовить против этих ублюдков коллективный иск".

Висновків не буде, бо не нам їх робити, а "народу Донбасу" як повилазило.